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中小學女師多 擬推退役軍人任教 平衡性別？防老兵上訪？

中國新聞組／北京23日電
報導指中國的小學教師女性占比過高，中國退役軍人事務部等3部門近日聯合印發文件，要推動優秀退役軍人到中小學任教，宣稱有助於改善中小學教師的性別比例。此為示意圖，文圖無關。（中新社）
報導指中國的小學教師女性占比過高，中國退役軍人事務部等3部門近日聯合印發文件，要推動優秀退役軍人到中小學任教，宣稱有助於改善中小學教師的性別比例。此為示意圖，文圖無關。（中新社）

中國退役軍人事務部等3部門近日聯合印發文件，要推動優秀退役軍人到中小學任教，宣稱有助於改善中小學教師的性別比例，拓寬退役軍人的就業管道。

新華社報導，中國退役軍人事務部、教育部、人力資源社會保障部近日聯合印發「關於促進優秀退役軍人到中小學任教的意見」，指出，促進優秀退役軍人到中小學任教，有利於推動落實立德樹人根本任務，「助力改善中小學教師隊伍學科結構和性別比例」，促進青少年全面發展；有助於發揮退役軍人優勢，拓寬就業渠道，促進他們在新事業新崗位上貢獻力量。

「21世紀經濟報導」月初指出，小學教師女性占比過高的現象引發關注。中國教育部數據顯示，2020年全國小學專任教師中，女教師占比達71.14%。而小學男教師占比超過50%，還要回溯到1999年。

根據「意見」，支持大學招生，對復學轉專業的退役大學生士兵優先開放師範類專業並提供專業補習，在讀師範專業退役大學生士兵按規定享受教育資助。除了擔任教師，「意見」也要求，中小學行政、工務職務優先接收安置政府安排工作的退役軍官和退役士兵。

中國2018年4月成立「退役軍人事務部」，目的之一就是因應層出不窮的老兵陳請上訪事件，他們多半是為了自己退役後的工作機會、福利待遇而抗爭。如何安撫與安置這些退役軍人成為此部門的工作重點。官方最新的政策則將退役軍人引導擔任中小學老師。

法廣在報導中指出，中國這樣做可能是因為中小學女教師太多，退役軍人有助於教師的性別平衡；但也有網友對此則反應不一，推特網友留言說，這種做法讓他想起多年前的軍代表或軍宣隊，言下之意，是對這種做法背後可能的政治用意有所警惕。

中國退役軍人事務部等3部門近日聯合印發文件，要推動優秀退役軍人到中小學任教，宣稱...
中國退役軍人事務部等3部門近日聯合印發文件，要推動優秀退役軍人到中小學任教，宣稱有助於改善中小學教師的性別比例，拓寬退役軍人的就業管道，圖為解放軍駐福建某合成旅在東南海域進行武裝泅渡訓練。（取材自微信）

教育部 就業 招生

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