中國「禁野令」停止 竹鼠、豪豬養殖戶仍觀望

竹鼠養殖曾是地方政府力推的扶貧產業，如今受疫情影響，官方政策仍未明確恢復其養殖，圖為中國知名竹鼠養殖網紅「華農兄弟」。（取材自Youtube）

中國2020年初為防止新冠疫情 傳播的「禁野令」，近日宣布停止執行，但曾受重創的竹鼠、豪豬、果子狸養殖戶，則仍不確定政策動向是否開放食用這些產品、經營許可證政策也已改變，還處於觀望狀態。

據界面新聞報導，2020年1月26日「關於禁止野生動物交易的公告」（即「禁野令」）實施，使不少養殖戶被迫關閉養殖場，直到2022年6月17日，中國官方公告停止執行「關於禁止野生動物交易的公告」。儘管如此，過往的養殖戶仍不敢輕舉妄動。

「禁野令」公布後，2020年2月24日，中國全國人大常委會明文禁止食用保護動物及其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的野生動物。2020年5月29日，中國農業農村部首次明確可食用的家養畜禽種類33種，竹鼠、豪豬、果子狸等並未列入其中。當年9月30日，林業和草原局發布通知，要求竹鼠、果子狸、豪豬等有關養殖戶在12月底前停止養殖。

對於此次「禁野令」停止，報導指出官方仍未完全放寬，貴州省畢節市織金縣的養殖戶向當地林業部門詢問，得到的回應是「以前（竹鼠、豪豬、果子狸等野生動物）是完全不允許買賣和運輸的，現在回饋說可以買賣、運輸，但不能以食用為目的，只能提供給科研單位、動物園 等」。廣西桂林市豪豬養殖戶也詢問何時能恢復豪豬養殖和交易，林業局工作人員稱還未收到上級批文，目前無法辦理野生動物馴養繁殖許可證和經營利用許可證。