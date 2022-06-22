中國救房市出狠招 有閒錢卻「惡意不買房」將被約談

對於有地方執行「惡意不買房」政策，引起輿論譁然，官媒也出聲批評。（中新社）

中國房市低迷之際，不少地方政府積極祭出政策措施鼓勵買房，然而效用仍未明顯，甚至還傳出有地方政府將居民買房納入年度考核，且官員將約談「惡意不買房」的居民，對此官媒批評，要防止矯枉過正。

據人民日報旗下證券 時報報導指出，包含「房票」、小麥大蒜抵首付等多地推出的「花式促銷」反映了地方房地產 市場去庫存的迫切心理，但情急之下有些地方優惠政策不是那麼靠譜，「主動買房年終優先評優、『惡意不買房』要被約談，如果不是無厘頭的網路傳言，則不免讓人憂心忡忡了」。

所謂「惡意不買房」，指的是若民眾帳戶上存款充裕但不買房則要被約談。近期青島薛家島街道辦事處發佈「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，要求截至6月底，每個合作社完成網簽不少於2個，各社區負責牽頭彙總，及時把居民購房意願摸排情況報發展保障中心。該項工作納入2022年度工作考核，超額完成任務的合作社一事一議加分，具體考核辦法另行制定。

對於這個通知，藍鯨財經21日報導指出，經過多次撥打電話查證，薛家島街道辦事處工作人員回應，「涉及到的相關部門正在跟領導彙報。之前對檔解讀有誤，它是關於社區團購的，是否納入考核，具體不太清楚」。

對於這些現象，證券時報指出，各地因城施策去庫存過程中，那些創新制度以及保護弱勢群體的做法值得肯定，但要防止矯枉過正，「打通明顯不適應當前房地產市場運行態勢的過時政策，釋放有購買力支撐的真實需求，才是政策的核心要義」。