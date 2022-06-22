我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

中國救房市出狠招 有閒錢卻「惡意不買房」將被約談

記者廖士鋒／即時報導
對於有地方執行「惡意不買房」政策，引起輿論譁然，官媒也出聲批評。（中新社）
對於有地方執行「惡意不買房」政策，引起輿論譁然，官媒也出聲批評。（中新社）

中國房市低迷之際，不少地方政府積極祭出政策措施鼓勵買房，然而效用仍未明顯，甚至還傳出有地方政府將居民買房納入年度考核，且官員將約談「惡意不買房」的居民，對此官媒批評，要防止矯枉過正。

據人民日報旗下證券時報報導指出，包含「房票」、小麥大蒜抵首付等多地推出的「花式促銷」反映了地方房地產市場去庫存的迫切心理，但情急之下有些地方優惠政策不是那麼靠譜，「主動買房年終優先評優、『惡意不買房』要被約談，如果不是無厘頭的網路傳言，則不免讓人憂心忡忡了」。

所謂「惡意不買房」，指的是若民眾帳戶上存款充裕但不買房則要被約談。近期青島薛家島街道辦事處發佈「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，要求截至6月底，每個合作社完成網簽不少於2個，各社區負責牽頭彙總，及時把居民購房意願摸排情況報發展保障中心。該項工作納入2022年度工作考核，超額完成任務的合作社一事一議加分，具體考核辦法另行制定。

對於這個通知，藍鯨財經21日報導指出，經過多次撥打電話查證，薛家島街道辦事處工作人員回應，「涉及到的相關部門正在跟領導彙報。之前對檔解讀有誤，它是關於社區團購的，是否納入考核，具體不太清楚」。

對於這些現象，證券時報指出，各地因城施策去庫存過程中，那些創新制度以及保護弱勢群體的做法值得肯定，但要防止矯枉過正，「打通明顯不適應當前房地產市場運行態勢的過時政策，釋放有購買力支撐的真實需求，才是政策的核心要義」。

房地產 證券

上一則

國際援藏大會華府召開 達賴喇嘛重申：不尋求西藏獨立

下一則

遼寧丹東父女看病 因黃碼與警衝突 網：難道在家等死

延伸閱讀

房市降溫? 新房銷售總數下滑 需求可能開始放緩

房市降溫? 新房銷售總數下滑 需求可能開始放緩
中國房市銷售面積 前5月增速同比下滑23%

中國房市銷售面積 前5月增速同比下滑23%
亞城租金飆 逾半公寓月租超過2100元

亞城租金飆 逾半公寓月租超過2100元
亞市地標之一 長龍大樓被領先地產收購 將整修擴大營業

亞市地標之一 長龍大樓被領先地產收購 將整修擴大營業

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

2022-06-17 00:32
福建艦下水，中國軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

2022-06-17 15:37

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼