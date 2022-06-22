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中國山寨證書橫行 花2萬元換「武器工程師」廢紙1張

中央社／台北22日電
中國「山寨證書」橫行引發關注。（視頻截圖）
中國「山寨證書」橫行引發關注。（視頻截圖）

中國「山寨證書」橫行引發關注，培訓機構編造包括「武器工程師」等五花八門的職業證書，有網友花人民幣2萬元（約2989美元）結果換來一張廢紙，中國官方表示將展開治理工作。

中國新聞網今天報導，「人力資源社會保障部」21日召開全國專業技術人員職業資格考試工作電視電話會議，要求全面貫徹落實中央人才工作會議精神，深化人才發展體制機制改革，持續加強職業資格制度建設，激勵更多專業技術人才投身科技創新。

人社部在會中強調，要堅持穩中求進，強化責任擔當，構建高效的考試工作機制，並執行「山寨證書」專項治理工作。

中國近年職業考證亂象引發關注，媒體曾報導有民眾花2萬元接受「武器工程師」培訓，結果證書不受認可，換來一張廢紙。

其它如「飛彈維修工程師」及「航空航天工程師」等等，許多只需上幾天課就能拿到手的五花八門的職業證書，根本是培訓機構編造出來的。

一位在某知名軍工研發單位任職的工程師表示，「武器工程師」資格證書就是一張廢紙，沒有任何單位、機構會憑此招聘用人。國家國防科技工業局也說明未設置武器、飛彈維修、裝甲車輛、航空航天等相關職業資格或組織相關資格認證考試。

另也有網友反映，前後花費人民幣5萬元參加北京一家教育諮詢服務公司的學習培訓考試，公司承諾取得證書後可以有收入，但隨後聯繫人卻消失不見。

全國總工會旗下的「工人日報」今年5月曾發表一篇評論，指出五花八門的「山寨證書」衝擊了正規職業證書培訓市場，背景是因為很多人對於國家職業資格目錄調整、職業技能等級認定變動等情況並不了解，再加上認為「就業難」時有愈多技能證書愈好，某種程度上這些帶給山寨證書發展機會。

評論提到，「山寨證書」中，有的機構和證書是典型的假貨，冒用正規機構的名稱、公章、單位標誌，使用域名極其相似的網站；為糾正亂象呼籲政府打假，別讓「山寨證書」破壞正規市場。

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