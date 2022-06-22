我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

力振房市兼助農 河南2縣推小麥、大蒜換房

記者陳政錄／綜合報導
業者的小麥換房廣告。（取材自齊魯晚報）
業者的小麥換房廣告。（取材自齊魯晚報）

中國各地近期力振房市，以助推經濟維穩。其中，河南省兩個縣城，近日因主打小麥換房、大蒜換房的廣告，受到關注，據了解，兩地是以高於市場價格收購大蒜、小麥，提供購屋民眾用來折抵頭期款的方式促銷，同時「愛心助農」。

來源：YouTube

據時代財經報導，河南商丘市民權縣的建業河畔洋房，活動內容為「2元（人民幣，下同，約0.3美元）一斤，小麥換房」，最高可抵16萬元（約2.39萬美元）的房款；另一份活動廣告來自河南開封市杞縣的建業城，為「5元一斤，大蒜換房」。

房市低迷，業者出奇招促銷，此為示意圖。（新華社）
房市低迷，業者出奇招促銷，此為示意圖。（新華社）

建業河畔洋房建案銷售人員表示，購屋者可以高於市場價的價格，將小麥銷售給指定收購商，款項可用於折抵頭期款。「（小麥）多少都收，但可抵扣首付的上限為16萬元。」據了解，上述收購價的確高於當地市場價，目前，河南當地小麥市場價格一斤1.5元左右。

據了解，目前還沒有購房者用小麥抵房款，售樓處工作人員說，來諮詢的人多，暫時無人實際參與。

另一開封杞縣建業城建案「大蒜換房」，因活動時間較早，網傳資訊顯示，該建案已獲得來電諮詢2859組、成交30間，在5月22日至6月6日期間，已成交約86萬斤大蒜。

有當地房眾坦言，目前新屋市場景氣不佳，多個建商建案都有因疫情停工的停況，購屋者擔心買到爛尾樓，導致業者不得不花式促銷。

河南 疫情 YouTube

上一則

英媒報譚德塞指新冠病毒來自武漢實驗室 中外交部：世衛否認

下一則

中國山寨證書橫行 花2萬元換「武器工程師」廢紙1張

延伸閱讀

河南賣房出奇招 小麥、大蒜抵頭期款

河南賣房出奇招 小麥、大蒜抵頭期款
河南村鎮銀行存款戶「被紅碼」事件 存戶取錢露曙光

河南村鎮銀行存款戶「被紅碼」事件 存戶取錢露曙光
河南存款戶「被紅碼」不能取錢 新財富集團被查

河南存款戶「被紅碼」不能取錢 新財富集團被查
熱到溶化 持續破104℉ 河南15地級市發布高溫紅色預警

熱到溶化 持續破104℉ 河南15地級市發布高溫紅色預警

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

2022-06-17 00:32
福建艦下水，中國軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

2022-06-17 15:37

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼