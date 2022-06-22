力振房市兼助農 河南2縣推小麥、大蒜換房

業者的小麥換房廣告。（取材自齊魯晚報）

中國各地近期力振房市，以助推經濟維穩。其中，河南 省兩個縣城，近日因主打小麥換房、大蒜換房的廣告，受到關注，據了解，兩地是以高於市場價格收購大蒜、小麥，提供購屋民眾用來折抵頭期款的方式促銷，同時「愛心助農」。

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據時代財經報導，河南商丘市民權縣的建業河畔洋房，活動內容為「2元（人民幣，下同，約0.3美元）一斤，小麥換房」，最高可抵16萬元（約2.39萬美元）的房款；另一份活動廣告來自河南開封市杞縣的建業城，為「5元一斤，大蒜換房」。

房市低迷，業者出奇招促銷，此為示意圖。（新華社）

建業河畔洋房建案銷售人員表示，購屋者可以高於市場價的價格，將小麥銷售給指定收購商，款項可用於折抵頭期款。「（小麥）多少都收，但可抵扣首付的上限為16萬元。」據了解，上述收購價的確高於當地市場價，目前，河南當地小麥市場價格一斤1.5元左右。

據了解，目前還沒有購房者用小麥抵房款，售樓處工作人員說，來諮詢的人多，暫時無人實際參與。

另一開封杞縣建業城建案「大蒜換房」，因活動時間較早，網傳資訊顯示，該建案已獲得來電諮詢2859組、成交30間，在5月22日至6月6日期間，已成交約86萬斤大蒜。

有當地房眾坦言，目前新屋市場景氣不佳，多個建商建案都有因疫情 停工的停況，購屋者擔心買到爛尾樓，導致業者不得不花式促銷。