中國作詞者喬羽病逝「我的祖國」、「難忘今宵」傳唱多年

喬羽20日凌晨在北京逝世。(新華社)

有「詞壇泰斗」美譽的著名詞作家喬羽20日凌晨在北京逝世，享年95歲。其代表作「讓我們蕩起雙槳」、「我的祖國」、「難忘今宵」等經典歌曲跨越年代和時空，在華人世界傳唱而經久不衰。

喬羽1927年生於山東濟寧，原名喬慶寶。1946年，經共產黨 地下工作者的引薦，喬羽秘密進入晉冀魯豫邊區的北方大學就讀，開始在報刊發表詩歌和小說，還寫過秧歌劇 。1949年，喬羽加入中國共產黨。曾任中國歌劇舞劇院院長、中國音樂文學學會主席、第八屆全國政協委員、中國文學藝術界聯合會第十屆榮譽委員。著有電影 文學劇本「劉三姐」、「紅孩子」，歌詞「我的祖國」、「牡丹之歌」、「人說山西好風光」、「讓我們蕩起雙槳」、「難忘今宵」、「夕陽紅」、「思念」、「愛我中華」等廣泛流傳，成為人們傳唱的經典之作。

「喬羽」是他1946年參加革命前自己改的。在採訪中他曾說，「中國古代的關羽、項羽人都不錯，還有寫「茶經」的陸羽，現在又有個喬羽。」由此可見喬羽少壯時已頗有志向。

喬羽性格開朗，為人豪爽，言辭間幽默有趣，因而頗有人緣。20世紀60年代，電影「喬老爺上轎」轟動一時，身邊人發現喬羽的形象與片中「喬老爺」相似，於是給他取綽號「喬老爺」。後來，排練音樂舞蹈史詩「東方紅」時，周恩來總理親自抓排，喬羽是總負責人之一。周總理和他熟了，也喊他「喬老爺」。這個綽號也就一直傳到現在，既是昵稱，也是尊稱。

1954年，接到給電影「祖國的花朵」創作歌詞的任務，喬羽攜新婚妻子去北海公園泛舟。恰巧碰到過隊日的少先隊員，小船推浪而行，孩子們的笑臉倒映在水裡，像一幅畫。靈感迸發的喬羽坐在公園裡就創作出了「讓我們蕩起雙槳」的歌詞。後經劉熾譜曲，這首歌成為永恒的經典。

作為央視春節聯歡晚會的壓軸歌曲，悠揚大氣的「難忘今宵」已經深深印入中國一代代觀眾的腦海。喬羽生前回憶，創作這首歌詞前後用了不到兩小時。1984年，港台演員頭一回被邀請到央視參加春晚，春晚總導演黃一鶴覺得缺一首與晚會氛圍相呼應的歌曲，於是匆匆找到喬羽開口就要歌詞，表示「馬上就要用」。被逼得沒辦法的喬羽，聯想到當年的晚會，家家團圓，彼此祝福，突然靈感驟至，提筆寫下「難忘今宵，難忘今宵，無論天涯與海角，神州大地同懷抱，共祝願祖國好，祖國好」。儘管是急就章，卻從此一直流傳至今，經久不衰。

有評論認為喬羽作了三大國唱：一是「讓我們蕩起雙槳」，這是寫給少年兒童的；二是「夕陽紅」，這是寫給老年人的；三是「我的祖國」，這是寫給所有中國人的。

儘管被譽為「詞壇泰斗」，但喬羽每每聽到這個，總是擺擺手。有人曾問喬羽，如果你為自己寫一段墓誌銘，會是什麼？

「這裡埋葬著一個寫過幾首歌詞的人。」他答。

今天，這個「寫過幾首歌詞的人」，帶著人們對他的懷念，駕鶴西去。