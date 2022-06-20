我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：經濟學家評估 美衰退可能性大增

中國作詞者喬羽病逝「我的祖國」、「難忘今宵」傳唱多年

中新社／北京20日電
喬羽20日凌晨在北京逝世。(新華社)
喬羽20日凌晨在北京逝世。(新華社)

有「詞壇泰斗」美譽的著名詞作家喬羽20日凌晨在北京逝世，享年95歲。其代表作「讓我們蕩起雙槳」、「我的祖國」、「難忘今宵」等經典歌曲跨越年代和時空，在華人世界傳唱而經久不衰。

喬羽1927年生於山東濟寧，原名喬慶寶。1946年，經共產黨地下工作者的引薦，喬羽秘密進入晉冀魯豫邊區的北方大學就讀，開始在報刊發表詩歌和小說，還寫過秧歌劇。1949年，喬羽加入中國共產黨。曾任中國歌劇舞劇院院長、中國音樂文學學會主席、第八屆全國政協委員、中國文學藝術界聯合會第十屆榮譽委員。著有電影文學劇本「劉三姐」、「紅孩子」，歌詞「我的祖國」、「牡丹之歌」、「人說山西好風光」、「讓我們蕩起雙槳」、「難忘今宵」、「夕陽紅」、「思念」、「愛我中華」等廣泛流傳，成為人們傳唱的經典之作。

「喬羽」是他1946年參加革命前自己改的。在採訪中他曾說，「中國古代的關羽、項羽人都不錯，還有寫「茶經」的陸羽，現在又有個喬羽。」由此可見喬羽少壯時已頗有志向。

喬羽性格開朗，為人豪爽，言辭間幽默有趣，因而頗有人緣。20世紀60年代，電影「喬老爺上轎」轟動一時，身邊人發現喬羽的形象與片中「喬老爺」相似，於是給他取綽號「喬老爺」。後來，排練音樂舞蹈史詩「東方紅」時，周恩來總理親自抓排，喬羽是總負責人之一。周總理和他熟了，也喊他「喬老爺」。這個綽號也就一直傳到現在，既是昵稱，也是尊稱。

1954年，接到給電影「祖國的花朵」創作歌詞的任務，喬羽攜新婚妻子去北海公園泛舟。恰巧碰到過隊日的少先隊員，小船推浪而行，孩子們的笑臉倒映在水裡，像一幅畫。靈感迸發的喬羽坐在公園裡就創作出了「讓我們蕩起雙槳」的歌詞。後經劉熾譜曲，這首歌成為永恒的經典。

作為央視春節聯歡晚會的壓軸歌曲，悠揚大氣的「難忘今宵」已經深深印入中國一代代觀眾的腦海。喬羽生前回憶，創作這首歌詞前後用了不到兩小時。1984年，港台演員頭一回被邀請到央視參加春晚，春晚總導演黃一鶴覺得缺一首與晚會氛圍相呼應的歌曲，於是匆匆找到喬羽開口就要歌詞，表示「馬上就要用」。被逼得沒辦法的喬羽，聯想到當年的晚會，家家團圓，彼此祝福，突然靈感驟至，提筆寫下「難忘今宵，難忘今宵，無論天涯與海角，神州大地同懷抱，共祝願祖國好，祖國好」。儘管是急就章，卻從此一直流傳至今，經久不衰。

有評論認為喬羽作了三大國唱：一是「讓我們蕩起雙槳」，這是寫給少年兒童的；二是「夕陽紅」，這是寫給老年人的；三是「我的祖國」，這是寫給所有中國人的。 

儘管被譽為「詞壇泰斗」，但喬羽每每聽到這個，總是擺擺手。有人曾問喬羽，如果你為自己寫一段墓誌銘，會是什麼？ 

「這裡埋葬著一個寫過幾首歌詞的人。」他答。

今天，這個「寫過幾首歌詞的人」，帶著人們對他的懷念，駕鶴西去。

電影 歌劇 共產黨

上一則

中專家：俄羅斯放行中吉烏鐵路 是要解決物流出口

延伸閱讀

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」票房 超越36年前首作

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」票房 超越36年前首作
「男歡女愛」、「紅色情深」法國影帝 91歲去世

「男歡女愛」、「紅色情深」法國影帝 91歲去世
「閃電俠」伊薩米勒醜聞纏身 將被踢出DC電影宇宙？

「閃電俠」伊薩米勒醜聞纏身 將被踢出DC電影宇宙？
巴斯光年在影院首映 對迪士尼意義重大

巴斯光年在影院首映 對迪士尼意義重大

熱門新聞

曠視孫劍離世的消息震驚AI界。（取材自上游新聞）

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

2022-06-15 11:00
中國河北省發生的「唐山打人事件」引爆輿論沸騰，儘管圍毆女子的9名嫌犯都已經被拘捕，但事發至今民怨和後續效應仍未平息。（中新社）

唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波

2022-06-14 22:16
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

2022-06-17 00:32
可口可樂推出的首款涼茶類飲品「夏枯草」，有網友當成火鍋標配。（取材自上海新聞廣播）

可口可樂賣涼茶 網友：看到售價心先涼了

2022-06-16 07:00
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30

超人氣

更多 >
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個