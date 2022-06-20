川大醫半癱女博士畢業了 坐輪椅10年不改其志

畢業典禮暨授位儀式上，李為民院長和趙倩楠合影。（取材自紅星新聞）

四川大學華西臨床醫學 院的博士研究生畢業典禮上，華西醫院院長李為民走下主席台，專為學生趙倩楠撥穗。趙倩楠大三那年因病導致下半身癱瘓，必須終身坐輪椅，但她並沒有放棄學業，讀完本科後又考上博士研究生。回憶起畢業典禮那一天，趙倩楠有些哽咽，「那一天其實非常熱，尤其大家都穿著學位袍，但是因為太激動，好像都感覺不到熱了」。

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紅星新聞報導，2009年，趙倩楠以高分考入大連醫科大學臨床醫學本碩連讀七年制專業。2012年，發病當晚，趙倩楠背部劇痛驚醒，發現肚臍以下的部位逐漸失去知覺。最終，確診為胸椎硬膜外血管瘤破裂，出血壓 迫到脊髓，導致截癱。

患病10年，輪椅上的趙倩楠從未放棄學業。「（生病時）才大三，還是想把學業完成」，休學一年多，康復治療期間，全靠同學幫她錄音、拷貝課件，支撐著她繼續學習。2013年，病情稍有好轉後，她坐著輪椅回到學校復學，立即面臨10多門考試，「沒辦法，我只能先申請緩考」，頂著巨大的壓力，終於拿下了高分。

2017年，從大連醫科大學本碩連讀畢業後，趙倩楠又考上了四川大學華西醫學院的博士研究生。趙倩楠說：「生病不會影響我成為什麽樣的人，我對自己的選擇很執著。」

2017年，趙倩楠研究生畢業，身體的不便給她的求職之路增加了許多阻力。2018年秋季，趙倩楠如願考入四川大學華西臨床醫學院影像醫學與核醫學專業。

入學後，學校為趙倩楠的生活開了「綠燈」，安排一樓宿舍，同意趙倩楠父親陪護，將本是上下鋪的宿舍床換成了兩張單人床，甚至，將宿舍門外的台階也鋪成了坡道，便於進出。「我還需要康覆訓練，我爸每天要幫我按摩四次，每次半個小時左右，防止肌肉 萎縮，還要保持關節的活動度」。

她在研究中發現，精神分裂症患者的皮層下結構異常，還存在顯著的認知功能差異，甚至還存在著遺傳學上的差異，可能作為區分不同認知功能個體的客觀標記，研究被刊登在國際知名醫學期刊上。

博士順利畢業，接下來，趙倩楠將作為一名專職科研博士後，繼續在華西醫院從事科研工作。