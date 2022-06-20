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人手均兩套房…牡丹江二手房不用5萬

中國新聞組／北京20日電
4萬人民幣就能買到牡丹江二手房。（取材自安居客）
4萬人民幣就能買到牡丹江二手房。（取材自安居客）

國家統計局日前發布的數據中，二手房市場在中國70個大中城市中，有57個出現同比下降，但黑龍江省牡丹江市成為全國唯一一個跌幅為兩位數的城市。從安居客數據看，牡丹江5月二手房成交均價約5000元/平方米（人民幣，下同，約747美元），6月掛牌均價繼續呈現下跌趨勢。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，牡丹江本地房企人士、多位中介人士說明，牡丹江目前市面上有不少總價在10萬元以下的房源，有的總價甚至低到5萬元（約7484美元）以下。在人口淨流出增加、供應增加、疫情等因素疊加影響下，牡丹江目前的房地產市場十分冷淡，6月尤其明顯，雖然購房者也會看房，但觀望情緒極高，購買意向極低。

從購屋網上了解，牡丹江目前的二手房掛牌房源總價最低在4.8萬元起，均價約1000元/平方米；最高總價的為450萬元左右的別墅房源，均價約12000元/平方米。

多位牡丹江中介表示，掛牌總價在4.8萬到5.5萬元的多套房源及標價是真實的，「有房本，手續齊全，房源還在，可隨時看房」。

現在由於各種因素影響，購房者的購買力下降了，而且現在牡丹江市差不多是人均兩套房及以上的狀態，一套是拆遷獲得的，另一套是近幾年因投資或改善需求所得的，住房保有量很強，一些業主就想盡快清掉這些不動產，比如10萬元以下的老房子。

據了解，牡丹江是黑龍江省東南部中心城市，全市戶籍人口244.2萬人，其中市區84.7萬人，是一座典型的工業城市。人口普查數據顯示，2010年到2020年，牡丹江減少50.85萬人，下降18.17%，年平均增長率為-1.99%。人口凈流出增多和房屋庫存的不斷增加，造成了牡丹江目前供遠大於求的樓市狀態。

人口普查 疫情 投資

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