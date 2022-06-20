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河南新財富集團主腦 曾行賄銀行副行長2300萬

中國新聞組╱北京20日電
河南四家村鎮銀行的股東－河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪。（取材自財新網）
河南四家村鎮銀行的股東－河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪。（取材自財新網）

河南新財富集團與近日引發廣泛關注的河南村鎮銀行儲戶「被賦紅碼」事件緊密相關。媒體調查發現，新財富主腦呂奕曾行賄銀行副行長2300萬元（人民幣，下同，約342.42萬美元），已經逃往「美國」；鳳凰報導，河南鄭州的中原銀行一年兩高管被查，疑與新財富集團有關。

第一財經調查發現，新財富集團的實際控制人為呂奕，其通過旗下遍布全國的上百家公司，先後參股、控股國內多家城商行、農商行及村鎮銀行；其中包括禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行。

鄭州市中級人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判決書中披露，呂奕為尋求貸款，曾向鄭州銀行副行長喬均安借款900多萬，後續，為獲取更多貸款，又行賄2300多萬，而且，兩人還一起做起了吃息差的生意，由喬均安負責搞定銀行批准，呂奕借款後再放貸給一些關聯公司。在這份判決書裡，呂奕的身分是新財富集團董事長。

據報導，中原銀行在6月10日及17日連續有前首席發展顧問竇榮興、副董事長魏傑被查。據官方通報，竇榮興大搞權錢交易，魏傑則涉嫌嚴重違紀違法。

另據鳳凰網「風暴眼」19日報導，中原銀行隱祕股東與河南新財富集團存在千絲萬縷的聯繫。呂奕及其新財富集團盤踞的銀行高達30家。其中包括中原銀行9年前吸收合併的駐馬店銀行，而中原銀行於今年2月和4月吸收合併的洛陽銀行和平頂山銀行，據報導，也與新財富集團關係密切，知情人士表示，「背後的呂老闆很有勢力」。

河南 鄭州 貸款

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