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尋回兒第1個父親節 孫海洋要「死磕」人販子

中國新聞組／北京20日電 
孫海洋在父親節上傳全家合照，他說看著孩子們健康成長，就很開心快樂。（取材自微博）
孫海洋在父親節上傳全家合照，他說看著孩子們健康成長，就很開心快樂。（取材自微博）

6月的第三個星期日是父親節，孫海洋在父親節時直播調皮的告訴觀眾，他不用孩子送禮物，因為他已經把孫卓的衣服「搞到手了」。孫卓回到身邊這半年多來，孫海洋大部分精力都放在對孩子的教育上，但他已決定要跟人販子死磕到底，「因為孫卓案不是個案」。孫海洋下一步考慮向人販子提起民事訴訟，求償人民幣500萬元（約74.44萬美元）。

來源：YouTube

羊城晚報報導，孫海洋14日在社交平台上曬出吳姓人販子的量刑建議書，並在「建議對其判處五年有期徒刑」下畫了紅線。孫海洋寫下，「拿到這份量刑建議書，我手抖得不行，為那些沒來得及找回孩子就死去的家長發抖，為那些繼續奔波在尋子路上的家長發抖。」

孫海洋諮詢了許多律師，得知五年已是拐騙兒童罪的最高刑罰，因為警方沒有查到嫌疑人存在拐賣的行為，只是確認了拐騙罪行，根據現有法律只能如此量刑。

「這不是司法的問題，是立法的問題。」孫海洋指出，不管是拐騙還是拐賣，人販子給孩子被拐的家庭造成的傷害是一樣的，但一字之差，量刑不同，對受害者而言無異於二次傷害。因此，他考慮聯合「寶貝回家」尋子網創始人張寶艷等全國人大代表，呼籲推動相關立法，從立法層面加強對拐賣婦女兒童犯罪的懲處力度。

「孫卓案不是個案，還有很多孩子沒有找回來。」孫海洋下一步他考慮向人販子提起民事訴訟，索賠包含精神損失費等在內的賠償金500萬元，「我的目的不是要他賠，是要嚴懲犯罪分子，讓他這輩子還不上，下輩子也還不起」。

報導指出，2021年年底，孫卓決定回深圳與親生父母生活，家人將最大的房間留給了他。

孫海洋解釋，並不是特意把最大的房間給孫卓，而是把最安靜的房間留給他，「孫卓回來肯定會承受我們想不到的壓力，但他從來不會說。他來到新的城市，進入新的家庭，我希望他能夠靜下來、放下壓力」。

孫卓歸來的第一個父親節，他和弟弟孫輝、姊姊孫悅合力為爸爸準備了豐盛的飯菜。孫海洋在直播時告訴觀眾，他身上穿的是孫卓的衣服，是他「偷出來」的。他笑道不用孩子送父親節禮物了，因為已經把「衣服搞到手了」。孫海洋在連線好友時，小兒子孫輝突然入鏡，猛然的親了一口老爸後逃跑。

孫海洋在父親節直播，他偷穿孫卓衣服，小兒子孫輝跑來偷親他一口。（取材自抖音）
孫海洋在父親節直播，他偷穿孫卓衣服，小兒子孫輝跑來偷親他一口。（取材自抖音）

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