團圓滿1年 「失孤」原型郭剛堂 收到兒寄來護膝

郭剛堂找到孩子時的情景。(取材自紫牛新聞)

父親節來臨之際，電影「失孤」原型郭剛堂結束了「尋子感恩萬里行」，回到老家山東聊城。在過去的一個月裡，他先後走過邢台、西安、重慶、貴陽、杭州等地。兒子郭振(郭新振)知道他再次騎行後，寄了一對護膝給他，並叮囑他要保護好膝蓋。兒子郭振雖然不善於表達，但他心裡都記得，這讓郭剛堂覺得「這就已經夠了」。

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揚子晚報報導，1997年9月21日，郭剛堂時年兩歲半的兒子郭振被人販子拐走。自此，他騎著摩托車，踏上了漫漫尋子路。24年來，他騎行40餘萬公里，報廢了10輛摩托車，走過31個省市自治區，仍然沒有找到任何線索。

2021年7月，在警方的幫助下，郭剛堂找回了失散24年的兒子，父子相擁而泣的場景感動了網友。

尋子成功近一年後，郭剛堂再次收拾行囊出發，他想感謝24年來幫助過他的人，也想盡自己的努力去幫助還在尋親的家長，給他們打氣。

郭剛堂經過河南 林州的時候，因為疫情 防控，沒有辦法停下。他在服務區時，上網感慨了一下。郭振看到後寄給他一對護膝。郭振寫下，「爸爸，一路騎行，要保護好膝蓋位置。時間久了，千萬不要得骨刺。」這樣暖心的舉動令郭剛堂非常高興。

27歲的郭振並沒有選擇回到郭剛堂的身邊，但他一直持續的關心著郭剛堂夫妻。

4月4日是郭振的生日，他在生日當天給媽媽寄來一個蛋糕，還送了鮮花。郭剛堂說，這是他媽媽是第一次收到鮮花。他為孩子媽媽點蠟燭的時候，被她發自內心的笑聲感染了。

今年端午節 的時候，郭振也寄來了粽子。郭剛堂也沒有關心粽子有多少，但是他知道這是孩子的心意。「孩子只要是心裡有我們，他在哪兒都是無所謂的」。郭剛堂覺得這種情感是真實的，郭振與媽媽畢竟母子連心，他覺得這樣就很好了。

去年郭振決定留在養父母身邊時，曾引起輿論的不理解。郭剛堂認為，每一份親情的回歸都需要一個過程，希望大家能夠寬容理解。畢竟過去了幾十年，讓孩子一下子回到童年時代，回到兒時和家裡一起生活的場景，是不現實的。他提到郭振每次回聊城都很開心，他也堅信，這種血濃於水的親情是什麽也阻隔不了的。