紅色預警 珠江百年一遇洪水

廣東韶關消防車救援時遇山洪，激流中脫險。（取材自廣州日報）

中國南方多個地區正經歷強降雨及水患，珠江流域再發百年一遇洪水 ，目前有54條河流超警戒水位，當局不但警告珠江流域可能發生流域性大洪水，主幹道西江更可能再度有編號等級的洪水，梧州水段已經水上交通管制、桂江更是完全封航；中國水利部和中國氣象局晚間6時聯合發布今年首個紅色山洪災 害氣象預警。

根據水利部官方微博「水利部發布」，預計今晚8時至20日晚間8時，浙江西部、江西東北部等地部分地區發生山洪災害可能性大（橙色預警）。其中，江西東北部局地發生山洪災害可能性很大（紅色預警）。

水利部發布指出，其他地區也可能因局地短時間強降水引發山洪災害，各地須做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

另據香港01報導，水利部黃河水利委員會19日上午8時起通過聯合調度萬家寨、三門峽、小浪底水庫，實施2022年汛前黃河調水調沙，預計歷時20天。

黃河調水調沙是調節黃河水沙關係的重要手段之一。 2002年以來，水利部黃河水利委員會在大量科學研究和試驗的基礎上，持續開展黃河調水調沙。去年汛末，水利部黃河水利委員會在滿足沿黃地區城鄉生活用水、工農業生產用水和生態用水需求的情況下，積極籌備水源。

本次汛前黃河調水調沙流量大、持續時間長，為確保工程、灘區和涉水生產安全，水利部黃河水利委員會已通知山西、陝西、河南 、山東四省防指，黃河河務局、水利廳等多個部門，通報調水調沙有關情況，對調水調沙期間做好水旱災害防禦工作提出明確要求。