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鄭州模擬去年水災 5000人應急演練

中國新聞組／北京20日電

河南鄭州前天舉行應對特大暴雨災害應急演練，以去年7月20日水災為參考，模擬鄭州發生特大暴雨洪水時，包括地鐵應急管控及險情處理等共11個科目的應急處理，約5000人參與。

去年7月20日鄭州特大暴雨，造成380人死亡及失蹤，其中更有洪水倒灌入鄭州地鐵及列車車廂，多人淹死。

據應急管理部官網介紹，演練分為鄭州特大洪澇災害會商研判推演和實戰演練兩部分，通過國家、省、市三級應急指揮視頻系統和現場應急通訊，由鄭州氣象、水利等部門報告氣象監測、災害預警、救援準備等情況。鄭州防汛應急指揮中心根據會商研判情況下達命令，設置山洪災害緊急避險、地下空間應急處置、水庫險情搶護、地鐵應急管控、醫院應急救援等11個科目去做現場實戰演練；整個演練耗時1.5小時。

此次演練是深入貫徹習近平總書記關於防汛救災重要指示精神和黨中央、國務院決策部署，立足全面覆盤河南鄭州「7·20」特大暴雨災害，對城市防大汛、抗大險、救大災能力的一次全方位、實戰化檢驗，對加強北方城市防洪排澇具有借鑑意義。

河南省委、省政府有關負責同志，以及中央駐豫相關單位、河南省有關地方和部門單位負責人參加觀摩。

鄭州 河南 暴雨

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