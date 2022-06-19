昆山20日起鬆綁「滬昆通勤」 憑24小時核酸陰往返上海

隨上海市疫情趨緩，周邊城市也調整相應管控措施。新華社

因應長三角疫情 趨緩，緊鄰上海的台商大本營、江蘇省蘇州昆山市政府19日宣布，自20日起，有序開放在昆山有固定住所或工作單位的人員「滬昆通勤」，但需持有上傳24小時核酸檢測 陰性證明的電子憑證。

昆山市政府新聞辦公室19日發布「昆山市疫情防控2022年第103號通告」。從6月20日（週一）6時起，有序開放在昆山有固定住所或工作單位的人員滬昆通勤，通勤人員須申領「滬昆通勤」電子憑證，經查驗後通行。

通告還說，以上人員首次通勤須提前24小時透過「鹿路通」APP的「滬昆通勤」功能進行訊息登記，如實填報個人訊息、承諾書、24小時核酸檢測陰性證明等資料，以獲取憑證。

為因應常態化防控，昆山市政府指出，各區鎮透過設置便民採樣點，免費提供核酸採樣，方便每日通勤人員核酸檢測。

通告指出，通勤人員每日須進行核酸採樣，上傳24小時核酸檢測陰性證明更新電子憑證，電子憑證24小時內有效。

通告還強調，通勤人員應點對點閉環往返，保持單位和居住地兩點一線，不前往中高風險地區所在鄉鎮（街道），做好防護等。

另對往來上海市中高風險地區所在鄉鎮（街道）的人員，或14日內有其他本土陽性感染者所在鄉鎮（街道）旅居史人員，昆山仍實行「7天集中隔離+7天居家健康監測」，暫不開放通勤。

至於其他在14日內，有上海低風險區旅居史的人員，昆山則繼續按照蘇州市政府規定，實行「7天跟踪健康監測」期間內在第1、2、3、7天各進行1次核酸檢測，並在追蹤到的當天進行1次核酸檢測。