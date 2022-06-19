國際訂單跑了、新冠疫情來了 珠江三角洲再爆裁員潮

珠三角再出現裁員潮，疫情下許多海外訂單轉向東南亞，製鞋業面臨衝擊。(中新社資料照片)

珠江三角洲流域是出口製造業重鎮，大批外省移工在此掙錢餬口，卻因當地企業面臨國際訂單銳減與疫情 衝擊，這些討生活的出外人面臨收入被大砍，甚至一夜之間被無情裁員 。據報導，字節跳動近日再度裁員，教育 業務裁掉約3000人，遊戲業務也有超過百人被裁。

香港「南華早報」報導，兩年前因中美貿易戰與武漢爆發新冠疫情之初，導致企業縮減產能，數以萬計外省移工丟飯碗。

去年出口創新高，甚至珠三角一帶的工廠亟需逾50歲的移工，以應付爆增的產量，當時若干人士原本預期中國正邁向復甦，但工廠裁員與年輕人就業難的困境，如今又再度重演。

至於珠三角再爆裁員潮的原因，熟悉內情的消息來源透露，從製鞋、電子至成衣業，都面臨罕見的多重壓力，包括嚴格的防疫清零導致供應鏈中斷；本土與歐美市場需求銳減；大批海外訂單轉向東南亞。

經濟重鎮上海擺脫為期兩個月的封城，製造業的生產逐漸復常，中國出口成長從4月間的萎縮於5月浮現反彈跡象，但分析人士卻說，因逆成長的趨勢益增，多數人預估成長動能將會衰退，當前的榮景只是「曇花一現」。

像是德堃電子科技有限公司員工5月31日接獲通知放無薪假至10月，這家企業位於製造業重鎮廣東東莞市下轄的清溪鎮，資方解釋，實在是因國內外訂單驟減，又因沒船可出貨導致庫存成本驟增，以及原物料短缺。

另外一家同樣在當地但不願具名，專門生產精密電子零組件的業者透露，確實有意把現有的6000名員工裁減至4000人。

另外，襲向中國網路科技巨頭的裁員潮，並未隨著監管放鬆而趨緩。據報導，字節跳動近日再度裁員，教育業務裁掉約3000人，遊戲業務也有超過百人被裁。

根據中國財經媒體晚點LatePost、36氪報導，字節跳動的教育、遊戲業務最近都啟動新一輪大幅裁員。其中，教育業務在去年「雙減」政策實施後，總員工從2萬多人一直縮減至目前約5500人，這次預計再裁掉最少3000人。

除了教育事業外，字節跳動旗下的遊戲業務也裁員，其中位於上海，曾一度被認為是字節跳動進軍遊戲領域關鍵戰力的101遊戲工作室近日被解散，此外，北京、廣州等地的遊戲工作室正進行的多個項目也被裁撤或整合。

報導稱，過去一周內，遊戲業務已有超過百名員工離開。