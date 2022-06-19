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電商年中慶「618」購物節狂歡式促銷 或將成歷史

記者黃雅慧／綜合報導

今年618還釋放出一訊號：未來狂歡盛宴不再，大促銷將向常態化發展。業內人士指出，今年618無論是平台、商家還是消費者都呈現出愈來愈理性的特徵。

據21世紀經濟報導消息，洪興股份廣東芬騰電子商務有限公司總經理周柏鑫表示，受經濟以及疫情影響，愈來愈多商家走拓充品類、全品類線路。平台流量分配更精細化，愈來愈多的新銳品牌走入大眾視野，市場競爭愈來愈激烈。

在上述狀況下，周柏鑫指出，今年618無論是平台、商家還是消費者都呈現出愈來愈理性的特徵。在商家方面，會對產品端更為重視，競爭回歸到產品本身，而不只是價格；消費者端則因為電商購物節對他們而言已非新鮮事，加上各大電商平台的日常促銷節奏也愈發緊湊，「等618再買」的想法已經逐步淡化。

以往大促銷的狂歡盛宴或將成為歷史。據中國企業家報導，過去位於杭州西溪的阿里總部會在618期間的辦公樓會懸掛各種標語，園區氣氛也如高考前一樣緊張，天貓員工通常會推著一面叫「定勝鼓」的物件在樓層間穿梭，完成一個目標的團隊就會擂響戰鼓。不過去年開始，平台便有意識弱化「大促」概念。

電商 疫情 高考

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