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電商年中慶「618」購物節爆買不再 網民：老百姓沒錢了

中國新聞組／北京19日電
618電商購物節期間，新疆烏魯木齊市多家快遞企業不斷完善分揀發貨方案，積極應對快遞物流高峰。 (中新社)
618電商購物節期間，新疆烏魯木齊市多家快遞企業不斷完善分揀發貨方案，積極應對快遞物流高峰。 (中新社)

中國電商年中慶「618」購物節登場，今年在新冠疫情衝擊下，市場預估消費力疲弱，恐是「史上最冷618」。但據最新統計，京東和拼多多都稱今年618累計下單金額創新高。有專家分析指出，電商開門紅看似不俗，不過增幅較往年小，加上物流不確定、不少老百姓沒錢了及電商對商家大手筆幫扶等情況下，銷量無法直接轉化為利潤，今年的618仍非常難。

據網易科技等報導，源自京東電慶日的618，向來被認為是京東的「主場」，京東今天凌晨公布的今年618最新數據顯示，到18日，累計下單金額超3793億元人民幣(約565億美元)，再創新高。據了解，2021年京東618累計下單金額超3438億元，2020年為2692億元。儘管增幅減少，京東表示，今年的戰績是消費信心恢復，製造、流通等產業持續向好的證明。

拼多多也宣布今年618戰績再創新高，全品類銷售規模比去年增長103%，實現翻倍增長。今年618淘寶天貓對商家的幫扶舉措，在數量上是去年天貓雙11的兩倍多，並採用短直聯動，拿出上億短視頻流量和數千萬直播流量，獎勵主播和商家。不少人認為今年是「最難的一屆618」。

雖然電商平台的補貼力度空前加大，仍有不少業者保守以對。澎湃新聞引述溫州德賽鞋業總經理張文傑說，購物節預熱的銷售額會集中在一天爆發，但如果按一個月來計算，反而得到的利潤更低了。同時，購物節也會「提前透支」未來一段時間的銷量。這意味著銷量的提升不會直接轉化成利潤。

中國新聞周刊報導，今年各電商平台的抓扣力度較往年明顯加大，例如天貓平台為「滿300減50」，京東為「滿299減50」，但仍有企業選擇「躺平」。茵曼創始人方建華公開表示，100多家實體店關門停業，銷售速度趕不上退貨，今年618「不玩了」。

各地疫情封控帶來的物流延遲、無法寄收件等問題，讓上海護膚品牌「林清軒」今年618從生產備貨到物流配送的難度超出想像，「賣不出去就成庫存」，今年618其實非常難。

而每逢618網上就全民瘋狂「剁手」的景象，今年盛況不再的原因，香港01報導，包括商品打折力度不大、快遞的不確定性以及商家的套路等。不過也有網民認為，根本原因是「老百姓沒錢了」。即使看來優惠誘人，但實際上，部分商品甚至比平時賣得更貴。地區物流受疫情等因素，也某種程度上打擊消費慾望。

電商 疫情 利潤

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