上海飛台北再有多個航班取消？業者：配合兩岸防疫規定

儘管上海6月1日解封，但上海機場目前防疫政策尚未鬆動，加上台灣每周入境人數上限為2.5萬人，長三角台幹返鄉之路遙遙無期。記者林宸誼／攝影

台灣6月15日起縮短入境檢疫天數，但設定每周入境人數上限為2.5萬人，導致各航空公司必須據此安排航班。有民眾反映，7月17日前上海飛回台北又有多個航班因此被取消。

華航及長榮 客服也證實7月17日之前，確實僅各剩一個航班，目前正常飛行，不會取消，但基本上已經客滿，至於17日以後是否恢復上海封控前的狀態尚無法確定。

有旅行業者強調，目前台灣往返上海的載客航班，除需配合上海機場 的防疫 政策外，還要配合台灣每周入境人數限制。

已經兩年未回台，並因此遭除籍的台幹吳先生原預定暑假帶一家三口回台，除辦理恢復戶籍手續外，也探望好久不見的父母，「機票5月就已經買好了，但旅行社昨天通知說，7月10日從上海飛桃園的航班取消了。」

旅行社業者指出，並非所有台北飛上海的航班都取消，而是長榮和華航在7月1日到17日總共只有兩個往返航班，長榮在7日有一班飛上海有載客，返台則取消載客；華航14日有一班，這兩個航班現在都已客滿，不少旅客排候補機位。

這名旅行業者指出，目前中國民航局對所有飛往中國的各國航空公司，防疫政策仍未改變，因此仍採取限班、限人數政策，加上台灣每周限制入境2.5萬人，「航空業者都很頭大，有搭機需求的旅客最好有心理準備，7月可能跟6月一樣，一周只有一班往返台灣和上海。」