我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

上海飛台北再有多個航班取消？業者：配合兩岸防疫規定

特派記者林宸誼／上海即時報導
儘管上海6月1日解封，但上海機場目前防疫政策尚未鬆動，加上台灣每周入境人數上限為2.5萬人，長三角台幹返鄉之路遙遙無期。記者林宸誼／攝影
儘管上海6月1日解封，但上海機場目前防疫政策尚未鬆動，加上台灣每周入境人數上限為2.5萬人，長三角台幹返鄉之路遙遙無期。記者林宸誼／攝影

台灣6月15日起縮短入境檢疫天數，但設定每周入境人數上限為2.5萬人，導致各航空公司必須據此安排航班。有民眾反映，7月17日前上海飛回台北又有多個航班因此被取消。

華航及長榮客服也證實7月17日之前，確實僅各剩一個航班，目前正常飛行，不會取消，但基本上已經客滿，至於17日以後是否恢復上海封控前的狀態尚無法確定。

有旅行業者強調，目前台灣往返上海的載客航班，除需配合上海機場防疫政策外，還要配合台灣每周入境人數限制。

已經兩年未回台，並因此遭除籍的台幹吳先生原預定暑假帶一家三口回台，除辦理恢復戶籍手續外，也探望好久不見的父母，「機票5月就已經買好了，但旅行社昨天通知說，7月10日從上海飛桃園的航班取消了。」

旅行社業者指出，並非所有台北飛上海的航班都取消，而是長榮和華航在7月1日到17日總共只有兩個往返航班，長榮在7日有一班飛上海有載客，返台則取消載客；華航14日有一班，這兩個航班現在都已客滿，不少旅客排候補機位。

這名旅行業者指出，目前中國民航局對所有飛往中國的各國航空公司，防疫政策仍未改變，因此仍採取限班、限人數政策，加上台灣每周限制入境2.5萬人，「航空業者都很頭大，有搭機需求的旅客最好有心理準備，7月可能跟6月一樣，一周只有一班往返台灣和上海。」

長榮 防疫 機場

上一則

防「港獨」 港新版教科書稱香港從不是英國殖民地

延伸閱讀

日本重新開放外國觀光團旅遊 首批6月15日入境

日本重新開放外國觀光團旅遊 首批6月15日入境
蔡少芬傳離滬搬回香港 中港擁9房被封「樓后」

蔡少芬傳離滬搬回香港 中港擁9房被封「樓后」
上海石化爆炸烈焰直衝天際、飄刺鼻氣味 已知1死

上海石化爆炸烈焰直衝天際、飄刺鼻氣味 已知1死
黑白集／台北不如上海? 兩岸皆玻璃心

黑白集／台北不如上海? 兩岸皆玻璃心

熱門新聞

男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）

秦始皇帝陵修復出「仰臥俑」 姿勢奇特有原因

2022-06-11 14:18
上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

2022-06-12 07:00
中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

2022-06-10 12:19
唐山駐唱女歌手實名舉報遭黑道拘禁關狗籠。（取材自新黃河）

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

2022-06-12 20:54

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點