還記得山東辱母案嗎？于歡訂婚了：希望過好當下的生活

于歡宣布訂婚。（取材自瀟湘晨報）

2016年震驚中國社會的「山東辱母案」，20歲的于歡因無法忍受惡漢對母親採取暴力及極為羞辱的手段討債，以水果刀反制造成1死3傷。事情過去六年，于歡在微博 宣布訂婚，也收到不少網友的祝福。

瀟湘晨報報導，于歡稱，自己基本不會回看以前的報導，「對我來說過去的事就過去了，現在主要是過好當下。」

2017年2月17日，山東省聊城市中級法院一審以故意傷害罪判處于歡無期徒刑。案件經媒體報導引發爭議，2017年6月23日，山東省高級人民法院認定于歡屬防衛過當，改判有期徒刑五年。

2021年5月31日，于歡刑滿釋放出獄，他經常在社交平台分享自己的生活，包括帶父親體檢、河南暴雨 時捐獻物資、與家人吃團圓飯、開店創業等，獲得不少網友鼓勵。

于歡曾表示，轟動一時的「刺死辱母者案」中，自己的做法有些衝動，給被害人造成的傷害難以彌補，他後悔，因為自己觸犯了法律，同時他也稱，自己不願再回想往事。

2022年6月17日，于歡在社交平台連發多個視頻宣布訂婚，不少網友送上祝福，有網友在評論裡留言：「是當時救母的那個于歡嗎？」于歡說，現在的他，希望過好當下的生活。