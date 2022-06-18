四川旅遊局長扮俠客 帥氣宣傳家鄉美景 網：好想去

劉洪在宣傳片中身著勁裝、牽駿馬。(取材自中央廣電總台中國之聲)

為了推廣家鄉的旅遊業，四川甘孜州文化廣播電視和旅遊局局長劉洪近日化身笑傲江湖中的俠客，特別變裝自己拍微電影 ，四川的絕美風景加上他帥氣外表，網友們看了後紛紛表示，「滿足了對俠客的所有想像」。

中央廣電總台中國之聲報導，今年50歲的劉洪是土生土長的康巴漢子，去年他到廣東參加活動時，就因長相帥氣在網路上暴紅，當時他說，「我想為家鄉做點什麼，如果能帶動甘孜旅遊，我願意當網紅。」於是他開通了短視頻帳號，開始利用工作空檔時間到各個景點拍攝影片，還換上古裝，雪山、草甸、森林、湖泊等甘孜州的美景盡收眼底，網友們看了直呼「好美好想去」，劉洪說，所有視頻拍攝都是即興創作，「歡迎大家來甘孜拍同款視頻。」

甘孜州是絲綢之路南亞廊道和茶馬古道的重要組成部分，俠客角色可以跨時空再現，當年藏漢民族之間的文化場景，讓網友更直觀地感受甘孜的美️。

據報導，宣傳家鄉旅遊是劉洪數十年來的堅持，他想了很多辦法推動當地旅遊，帶村民修路，曾親自接待近2萬名遊客，2019年任甘孜州文化廣電旅遊局局長，繼續創新文旅推廣形式，2021年，甘孜州接待遊客總量突破3500萬，實現旅遊收入超390億元。

如今，甘孜州正在打造「全域博物館 之州」，推進長征國家文化公園（甘孜段）建設等。劉洪的下一個願望是：「希望甘孜的百姓收入更多，孩子們能受到更好的教育，退休 後，我會繼續推廣家鄉。」