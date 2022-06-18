南京95後研究生線上教高數 網友讚：像脫口秀

1997年出生的李天意已經在線上吸引了20多萬粉絲。(取材自江蘇新聞)

1997年出生的李天意是南京理工大學研二學生，近日他在線上講解高等數學課的內容吸引了20多萬粉絲觀看，聽過他講解的南京理工大學學生表示，「聽他的課，我感覺不像在聽一場高數課，就像聽一場脫口秀，因為他會在課堂裡面加入很多有意思的元素。」

江蘇新聞報導，為一群比自己小不了幾歲的大學生授課，李天意絲毫不緊張，他把多元函數、曲線積分等這些高等數學中看起來晦澀難懂的知識，用一個個段子和形象的比喻講解出來，鮮活易懂。「奶酪越多，奶酪上的洞就越多，奶酪上的洞越多，奶酪越少，所以奶酪越多，奶酪越少。」「人生的選擇路有很多，不是僅僅時間這個一元函數。一旦進入多元函數的領域，你會發現除了向前走向後走，還可以向左拐向右拐。」聽過他的課，學生們評價「知識點不會再那麼枯燥，而是以更能夠直擊人心。」

據報導，李天意曾獲數學中國數學建模國際賽一等獎、全國大學生軍事建模競賽二等獎、全國大學生數學建模競賽國家二等獎，以及南京理工大學本科生最高榮譽「校長獎章」。但其實李天意曾在大一的高等數學考試只拿78分，當時的他感到挫折，也讓他開始思考怎樣去應用數學這個工具，他說，從複雜抽象的概念入手可能有些本末倒置，真正好的學習過程應該是從問題出發。

於是他在大二時，申請成為學校的學生導師，站上了高等數學課的講台。2019年起，李天意在網上發布高等數學教學視頻，幾年下來，視頻總時長達37個小時，單視頻最高瀏覽量超過60萬，總瀏覽量達240萬，李天意的講解大獲好評，還有人稱讚：「學高數，你只管努力，其餘交給『天意』。」