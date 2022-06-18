中國疫情趨緩 多地取消常態化核酸檢測

17日，北京市朝陽區望京街道一個居民小區內，市民參加當天的區域核酸篩查採樣，小朋友打羽毛球鍛煉身體。(中新社)

中國疫情 趨緩，多地近日調整疫情防控政策，取消常態化核酸檢測 機制或取消查驗核酸證明，包括山東德州、江蘇南通、安徽宣城、廣東惠州等地。

據健康時報報導，山東省德州市15日發布「關於調整有關疫情防控政策的通告」，影劇院觀影人員不再要求「48小時核酸檢測證明」。江蘇省南通市通州灣示範區14日發布通告，暫停開展區域核酸檢測常態化巡檢。

安徽宣城市績溪縣官方13日發布通告稱，鑒於目前績溪縣為全域低風險地區，14日起取消「每7天進行一次全員核酸輪檢」核酸檢測工作。安徽省黃山市高新區也於13日發通告稱，鑒於高新區目前全域為低風險區，原定每周4開展的區域核酸檢測工作取消；黃山市歙縣則取消原定13日至14日開展的區域核酸檢測。

而安徽省黃山風景區疫情防控應急指揮部早在11日發通告，取消原定每周一、周二開展的區域核酸檢測工作。

另據「海安發布」微信公眾號，自13日起，江蘇海安市將暫停開展區域核酸檢測常態化巡檢。廣東惠州則於6月10日開始，機場、火車站和汽車站等出行站場，不再要求旅客持有48小時核酸檢測陰性證明。

此前，中國國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華明確指出，沒有發生疫情，也沒有輸入風險的，查驗核酸不應成為一種常態。低風險地區、低風險人群，沒必要頻繁進行核酸檢測，核酸檢測的重點應該放在高風險人群和崗位的工作人員，以及有疫情的地區。

另據第一財經、中國新聞周刊報導，常態化核酸檢測已成中國不少城市的防疫手段，並衍生出近千億元人民幣(約149億美元)商機。然而競爭者眾，檢測費下修，加上代墊款高、政府撥款慢，不少機構面臨現金流虧空壓力，只好靠貸款 等方式撐著。

據報導，隨著檢測價格一降再降，競爭者越來越多，加上檢測時的代墊款高、政府撥款速度慢，對很多企業來說，現在核酸檢測業務並沒有多少利潤空間，甚至是虧損，「千億市場收入如同水中月」。不少檢測機構反而都面臨現金流虧空壓力，需仰賴貸款或發展其他業務，支應核酸檢測的開支。

以上海的核酸檢測機構為例，疫情發生這二、三個月以來，展開多輪全員核酸檢測，有的機構收到了15%左右應收檢測費用，但還有很多沒有公司拿到政府部門撥款，有的只好靠著貸款或者其他業務收入維持營運。