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離滬潮？上海房租卻「報復性」漲60％

特派記者林宸誼／上海18日電

上海市統計局17日公布，受疫情和封控衝擊，今年前五個月，上海消費、固定資產投資分別年減18.7%、21.2%，商品房新開工面積跌61.8%；不過，上海房租報復性上漲，個人房源租金在4-5月期間出現兩連漲，浦東、閔行、寶山、奉賢、徐彙和虹口環比漲幅在60％以上。

華廈時報報導，上海中原地產首席分析師盧文曦表示，雖然有不少人真正離開了上海，但更多的人希望留在上海，還有更多的人希望來到上海。

隨著上海復工復產的推進和外來人口的回流，剛解封房東就說要漲房租。租客王振（化名）無奈的說：「還沒報復性消費呢，房租倒先報復性上漲了。」

據報導，王振與室友目前租住在閔行區七寶鎮航華某小區，7月5日租約到期，合同期間房租為一個月4300元人民幣(約640美元)。幾天前，房東電話詢問租約期滿後是否需要續租：如果續租，房租一個月要漲400元，考慮到重新找房、搬家都是一件麻煩事，且一個人分攤200元不算多，王振與室友接受房租調漲。

5月以來，在微博、小紅書、豆瓣等社交平台上，頻見租客吐槽「上海房租暴漲」、「房東強勢漲價」的帖子，不僅僅是個人出租房源，部分品牌長租公寓也加入了漲租的隊列中。

報導稱，雖然調漲房租，但租屋市場火熱。有房東反映，房子掛出不到一個小時就租出去了。6月13日，一份5月重點城市租房報告顯示，5月，上海租房熱度環比普遍提高，浦東、閔行、寶山、奉賢、徐彙和虹口環比漲幅均在60％以上，崇明區新增房源量環比上漲超3倍。總體來看，上海5月份平均租金穩定在每套每月6348元。

不過，上海疫情防控嚴峻，外來人口加速返鄉，房租為何還能逆勢上漲？

報導指出，房東要彌補損失是最為直接的動力。一名房東直言，自己在疫情期間收入大減，作為房東，想要通過漲房租來彌補損失「回血」也算無可厚非。

另外，有市場觀點認為，想要「回血」的還有賦閒兩個月的中介，上海房租逆勢上漲或因中介與房東聯手哄抬價格，一名匿名的中介說，據他了解，同行中的確可能存在類似的情況，但上海近期房租上漲是多個因素的疊加，不能簡單地歸因於「哄抬價格」。

盧文曦指出，離滬潮之下，有人來也有人走，更多的人希望留在上海，還有更多的人希望來到上海，上海租賃需求仍十分可觀。

房東 疫情 租金

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