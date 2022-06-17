廣東公司傳設「新部門」 專管00後職員

中國大學畢業生和考研人數都逐年增加。此為示意圖。（取自新京報）

「00後整頓職場」是最近的熱門句式，起因是多個00後員工給公司甩臉色的新聞引發輿論關注；但近日有人在網路上爆料自己的公司設立一個名叫「新一代」的新部門，把00後員工全部收納其中進行統一管理，有網友看了後戲稱，00後剛開始整頓職場，就被職場整頓了。

上游新聞報導，一名網友近日貼出一張公司發布的通知，上面寫著「鑑於同行公司經驗，以及公司最近出現的類似情況，為便於管理，規範職場，現設立『新一代』部門。」該網友表示，此部門主管為一位周姓負責人，這個部門的其他員工均為「00後新時代同事」，該公司的所有00後員工不管隸屬哪個部門，都由「新一代」部門統一管理，其他部門不得插手，如果不適應新部門，可申請調離。

該網友說明，事情的起因是一個00後同事工作效率比較低，別的員工8小時完成的工作他需要16個小時，上級領導質問他為什麼別人可以完成，他完成不了？他居然頂嘴說：「那你叫別人做。」公司便以不符合公司要求將他辭退。之後，公司高層開會討論成立了這樣一個部門。

據報導，這名爆料網友的IP所在地顯示為廣東，他表示自己所在的公司的經營範圍較廣，包括貿易、電商 等領域，成立這樣的部門並不是00後表現不佳，而是公司的00後和目前管理制度的大框架有不太契合的地方，該網友還說，目前部門剛剛成立幾天，還在試運行階段，計畫在三個月內，「新一代」部門的主管也將更換成年輕人來擔任。

對於這個部門的成立到底有沒有必要？網路上掀起熱烈討論，不少人說是在炒話題，這家公司的操作，大有向00後這一特殊的職場群體「開刀」的意味。