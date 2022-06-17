中國00後撕標籤 9成畢業生願主動加班

2022畢業季調研分析報告顯示，本屆畢業生並沒有選擇「躺平」，他們正在用實際行動重新詮釋促就業、穩就業。(取材自21世紀經濟報導)

一年一度的畢業季來臨，中國本屆高校畢業生人數首次突破千萬大關，規模和數量創歷史新高；根據58同城、趕集直招發布的「2022年畢業季調研分析報告」顯示，受疫情 影響，51%的畢業生更傾向於選擇更加穩定的工作，39%的畢業生可以接受相對較低的薪資；從就業 心態上來看，高呼「躺平」似乎只是說說而已，實際上他們帶著樂觀、自信、積極的心態踏入職場。

快科技報導，相信不少人都聽過網路名梗，「80後在加班對領導唯唯諾諾，90後在摸魚裝模作樣，只有我們00後在整頓職場，我就是我，不一樣的煙火。」許多人00後在職場表現的印象，就是拒絕加班、勇於硬懟老闆，更有人表示「下班後別來找我」，對於這份報告，許多網友表示：「和我想的不一樣。」

央視網也指出，別以為青澀的新人會低調、謙遜、隱忍，小心翼翼地調試身份角色？事實是：他們雷厲風行，整頓職場，強刷規則，00後初涉職場，就做了很多老員工想幹卻不敢幹的事。

但也提醒00後就業，職場中有多少違法違規的東西，也不要把整頓職場作為主要工作，一些「扛著炸藥包」進職場的新人，認為只要有一天加班、早到就是對自己的冒犯，不僅給自己前途蒙上陰影，可能使社會形成對00後畢業生的片面認識。

而這份「2022年畢業季調研分析報告」展示截然不同的00後。在就業態度方面，「願意加班」的00後占比高達88.1%，其中29.1%的畢業生認為加班可以多學點東西，40.5%認為有利於個人發展，20.6%因熱愛這份工作而加班。此外，00後在找工作時不再過度迷信「大廠」，計算機、電子、互聯網以及金融行業仍是最受00後歡迎的行業。

在薪酬待遇方面，2022屆畢業生實際薪資水平與期望水平存在一定差距，期望薪資水平高於實際薪資水平約3753元。畢業生實際月薪水平為8376元，北京 排第一，為1萬800元；其次為深圳，實際月薪平均為9800元。在新一線城市中，重慶於今年躋身全國工業互聯網基礎設施「第一陣營」，實際月薪平均為8595元，超過上海。另有50%的畢業生希望可以發展副業或者靈活就業以增加就業機率。