「失業先結婚生子」 攜程主席梁建章被酸沒下過凡

查爾斯·古德哈特對話梁建章。(取材自鳳凰網)

由鳳凰網主辦、鳳凰網財經承辦、青花郎獨家戰略合作的「2022鳳凰網財經（夏季）雲峰會」正在召開，以「明日的世界」為主題，邀近60位海內外政商學界頂級嘉賓，解讀大變局下的世界與中國經濟增長之路；其中，攜程集團董事局主席、人口經濟學家梁建章建議那些正努力找工作的年輕人，「如果你短期內找不到工作，那麼就接受更多的教育 培訓或者自我培訓，等待經濟好轉，或者去結婚生子也行。」

鳳凰網報導，雲峰會在16日的特別對話環節「我們為什麼要再談人口問題」中，「古德哈特定律」提出者查爾斯·古德哈特，和梁建章就人口相關問題進行深入探討。

梁建章認為，儘管低生育率、低出生率是一個全球問題，但中國面臨的挑戰最為嚴峻，因為與其他國家相比，中國養育孩子的成本最高，而且人口基數大，這意味著中國將無法通過移民來解決這個問題，他表示，中國政府需要實施嚴厲的措施，投入大量財政支出來幫助家庭撫養孩子，以扭轉低生育趨勢。

古德哈特則補充，問題不僅是年齡的增長，而是老年人在逐漸失去自理能力。如果醫學 的發展可以治癒神經退行性疾病，尤其是失智 症，那麼世界和中國都會變得更好。

據報導，針對梁建章建議短期找不到工作的人，先去結婚生子的言論，網友們看了不以為意，紛紛吐槽，「找不到工作，等於沒錢沒收入，然後結婚生孩子？原來結婚生孩子養孩子都不要錢的哦」「專家你猜我們為什麼要找工作，是因為閒得無聊嗎？」「眾所周知，中國專家一直是以揣摩上意為己任。」「教授沒下過凡吧。」