三星堆短裙立人壯漢 挑大拇指點讚…網：劉畊宏男孩

提取這座人像的考古人員將其小心抬出坑後，便合力將立人在泡沫板上輕輕翻轉。立人的左手呈抓握狀態。（取材自紅星新聞）

三星 堆考古隊在8號祭祀坑中，挖出一具大型立人像，這座立人像高約1米，穿著短裙，造型十分孔武有力。原本面朝下，經考古人員翻過身後，發現它左手則向上抬起，呈現朝肩膀靠攏的模樣，大拇指挑起，好像在「點讚」，被網友戲稱為「劉畊宏男孩」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，該人像寬肩、窄腰、雙臂健壯，背部挺直，臀部肌肉 發達，還有一雙結實的小腿肚。更令人稱奇的是身上的衣著，緊身露肩背心加包臀小短裙的搭配，令其身體線條畢露。裙上刻有優雅的勾雲紋，泥土覆蓋的背心上，也有隱隱可辨的花紋。

此外，髮式獨特——頭髮分成五綹高高梳起，至頭頂處微微向前彎曲，北京 大學考古文博學院副教授趙昊說，這種「立髮」的髮式，在本輪考古挖掘中還是首次發現。

在央視直播節目中，這尊大立人率先出鏡，全身從脖子到腳踝，都已被白色帶子五花大綁，做好了提取前的準備。連嘉賓也都注意到了它的「腿部肌肉強勁」。趙昊在解說時提到，當時在用內窺鏡探查這個立人時，就發現它手上好像「拿了一個軟質的東西」。

立人被吊起來的時候，可以從鏡頭中看到它手中確實有一截柔軟的東西，像是薄薄的銅帶子，隨著立人緩緩出坑，帶子也在顫顫巍巍地晃悠。

直播嘉賓、首都師範大學教授雷興山大膽猜測，這個大立人當時可能背著東西，「有沒有可能是7號坑裡的那件龜背形網格狀器呢？」畢竟那件網格狀器上也有銅飄帶，與這尊立人手中的帶子如出一轍。