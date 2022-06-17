分離3000年 三星堆「鳥足曲身頂尊」神像合璧

三星堆鳥足曲身頂尊神像3000年後「合璧」。（新華社）

三星 堆考古又有重大發現，兩件分別埋藏於2號祭祀坑和8號祭祀坑的青銅殘部，在「分離」3000年後終於合體，這件文物重新被命名為鳥足曲身頂尊神像，專家表示，這件充滿想像力的珍貴文物堪稱中國青銅文明的「巔峰之作」。

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新華社報導，「這不是人像，應當是神像」，現場見證兩件文物「合璧」的專家無不驚嘆。這件鳥足曲身頂尊神像，頭頂尊、手撐罍、腳踏鳥，身體向後翻起，完成一個高難度動作，反映當時祭祀行為中非常重要的儀式。五綹立髮的人像造型，與之前三星堆發現的辮髮銅人像和髻髮銅人像不同，可能代表著三星堆另一種身分的人群。

「這不是一次簡單的拼積木」，四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所長冉宏林介紹，這件合體成功的青銅器預示，三星堆祭祀坑的許多器物有可能是「一家子」，「這只是一個階段性重要發現。我們還需要做更多室內研究，才能復原三星堆青銅器的整個樣貌」。

三星堆鳥足曲身頂尊神像3000年後「合璧」。（新華社）

8號祭祀坑新發現的頂尊蛇身銅人像分為三部分，中間是一個人首蛇身、凸目獠牙、戴有牛角面具的銅人像，它的雙手撐在一個帶方座的青銅罍上，頭上還頂著一個硃砂彩繪觚形尊，但在坑里沒找到它的下半身。專家通過研究，找到了銅人像的下半身——青銅鳥腳人像。

這件1986年在從2號祭祀坑出土的青銅鳥腳人像只有下半身，穿著雲雷紋緊身短裙，小腿有紋身，雙足似鳥爪突出，踩在兩隻怪鳥上。可惜的是，如此精絕的器物偏偏缺了上半截，讓人百思不得其解，答案在36年後揭曉。

三星堆鳥足曲身頂尊神像3000年後「合璧」。（新華社）

冉宏林認為，兩件青銅器的「合璧」，也說明2號和8號祭祀坑同時形成，文物在埋藏之前就被分離，這對了解幾個祭祀坑的年代關係、器物被破壞的原因、當時的社會背景等，都有重要價值。

另外，考古學家還通過微痕分析等科技，在三星堆中找到了3000年前的絲綢。有的附著於青銅器等出土文物上，有的隱藏在灰燼中，說明3000多年前古蜀國的富有程度。