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中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

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中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

記者陳言喬／即時報導
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第三艘航空母艦北京時間17日上午下水，命名為「福建艦」。預估最快在2024年服役形成戰力。

新華社報導，經中央軍委批准，第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為18。福建艦是大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。

報導稱，第三艘航母下水後，將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。

美國衛星圖片服務商「行星實驗室」日前提供的衛星圖片稱建造航母的江南造船廠船塢已開始注水，003航母即將離開船塢。

來源:YouTube

「The Drive」網站稱，０03航母未來將搭載研製中的殲35隱型艦載戰機，預計最快2024年形成戰力。003型航母幾乎肯定會搭載更新型的艦載機，包括中國目前正在研製的殲-35隱形艦載機和KJ-600艦載預警機。二者分別與美國海軍的F-35戰鬥機和E-2「鷹眼」預警機十分相似。同時，殲-15T戰鬥機和殲-15D電子戰飛機也可能從003型航母上起飛。

「The Drive」網站還預測，在003型航母正式下水後，可能還需要數年時間才能進入正式服役狀態，熟練掌握和使用一艘彈射起飛／阻攔著艦的航母的使用也需要相當的時間。美國軍方最近曾公開預測，該艦可能在2024年服役。

北京 解放軍

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中國第3艘航空母艦下水 命名「福建艦」

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