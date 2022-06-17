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廣州颳龍捲風 摧毀電力設備火花四濺

中國新聞組／北京17日電
6月16日晚7點半左右，在廣州市從化太平鎮出現了龍捲風。(取材自微博)
6月16日晚7點半左右，在廣州市從化太平鎮出現了龍捲風。(取材自微博)

據廣州市突發事件預警信息發布中心官微消息，16日晚7點半左右，在廣州市從化太平鎮出現了龍捲風。當地居民拍攝到，龍捲所到之處毀壞電力設備，出現大量電火花。

快科技報導，16日晚，從化太平鎮地區遭遇特大暴雨與龍捲風，造成供電線路受損，截止晚上9點半影響5400多戶用戶的正常用電。從化供電局啟動一級應急響應，全力組織力量開展故障檢查和搶修復電工作。

龍捲風在廣州少不少見? 少見，但也沒到絕無僅有的程度。中國第一個有破壞照片的龍捲就發生在廣州，時間是1878年的農曆三月初九。

此次，廣州從化龍捲晚7點30分前後在從化和白雲區交界處接地，隨後穿過地鐵14號線，經過了從化區太平鎮區，維持數分鐘後消散。僅根據有限的破壞視頻分析，此龍捲EF1-EF2級，最大風力14-16級。不過，由於龍捲穿過了人口密集、建築密集區域，影響仍然不可小視。

經從化區氣象局工作人員現場確認，從化區太平鎮晚上7點25分左右出現龍捲，尺度很小，距離龍捲風最近的（約700米）太平二中氣象站，錄得6級陣風（12.6m/s）。經現場目擊者反饋，生命史為三分鐘左右。

另據南方日報報導，16日晚間，有網友曬出數段廣州地區網友傍晚拍攝到的龍捲風畫面，其表示拍攝者位於從化、白雲交界處，隨後又貼出當地網友發出的視頻。

據報導，廣州從化氣象局值班工作人員表示，已留意到網路信息，正在進一步核實。對於相關應急信息，該工作人員稱，15時許，當地已掛出雷雨大風預警。

報導說，從化區氣象台16日下午3時50分發布從化雷雨大風黃色預警信號，請注意防禦。

6月16日晚7點半左右，在廣州市從化太平鎮出現了龍捲風。(取材自廣東天氣)
6月16日晚7點半左右，在廣州市從化太平鎮出現了龍捲風。(取材自廣東天氣)

龍捲風 地鐵 暴雨

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