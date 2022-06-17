最大最強高溫來襲 吐魯番46℃ 河南上「熱」搜

中國16日氣溫最高的10個地區全在河南，預計商丘17日最高溫更將達到41℃。（取材自河南商報）

中央氣象台16日晚6時繼續發布高溫 黃色預警，過去24小時全中國最高氣溫排行，吐魯番等地已超過46℃，鄭州 也飆破40℃，成為今年全中國第一個氣溫升至40℃的省會級城市。今年範圍最大最強高溫來襲，全國508個高溫預警生效中。

中國天氣網報導，中央氣象台16日晚6時發布高溫黃色預警：預計17日白天，華北西部和南部、黃淮、江漢北部、江淮以及西北地區東部、新疆南疆盆地、內蒙古西部等地的部分地區將出現35℃以上的高溫天氣，其中，河北南部、山西南部、河南 大部、山東西部、安徽北部、江蘇北部、湖北北部、陝西南部以及內蒙古西部、寧夏中北部、南疆盆地等地最高氣溫37～40℃，局地可達40℃以上。

據報導，截至16日下午3時，全中國各級市/縣共計508個高溫預警生效中，主要集中在河南、陝西、山西、內蒙古、安徽、山東、湖北、江蘇等地，其中陝西省氣象台已發布高溫紅色預警，安徽省氣象台發布高溫橙色預警，山東省氣象台發布高溫橙色預警；河南各級市/縣發布的高溫橙色或紅色預警多達113個。

另據極目新聞報導，16日，河南「熱」上了熱搜。當日，河南省出現大範圍持續高溫天氣，其中包括鄭州市在內的多地最高氣溫將達40℃，截至13時10分，河南各縣市共發布46條高溫紅色預警。氣象部門預測，高溫天氣將會持續一周以上。

據河南氣象服務中心消息，受大陸暖高壓影響，河南省大範圍持續高溫天氣拉開序幕，預計會持續一周以上。16日到21日，除西部高海拔山區外，河南省其他大部最高氣溫在36℃以上，包括鄭州、漯河、許昌在內的北中部部分縣市最高氣溫預計將達40~41℃。

6月16日，根據天氣預報，河南多地當日最高氣溫將超過40℃。「河南熱成了可南」衝上微博熱搜。

「太熱了，感覺難得出門。」家在河南鄭州的曾先生表示，他是鄭州人，以往一到夏天溫度就很高，但今年感覺更熱一些。

曾先生表示，他現在能不出門就不出門，如果一定要出門，都會帶上一些解暑的藥，如藿香正氣液等。