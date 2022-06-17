引毛澤東理論 網信辦：動態清零防疫即「大仁政」

針對引起西方質疑的「動態清零」新冠疫情 防控政策，中央互聯網信息辦公室（中央網信辦）15日發布重磅評論，指國家主席習近平 主政下的「動態清零」就是前領導人毛澤東曾說的「大仁政」；一些國家「與新冠共存」是因前期未能及時控制疫情，失去「動態清零」機會而被迫「躺平」。目前全國疫情恢復平穩，充分證明「以習近平同志為核心的黨中央」的決策部署完全正確。

中央網信辦發表這篇評論署名是「王興平」，亦即「網信評」的諧音。有分析指出，近來包括上海等地因嚴格封控防疫引發民眾反彈，加上西方國家及媒體不斷批評中國的清零政策侵犯人權又影響經濟，這篇評論似乎是中國高層針對「動態清零」政策面向人民的說帖，防止以美國為首的西方國家和國內反對人士趁虛而入，危及20大前的政治氛圍。

這篇評論指出，中國一直以來堅持的「動態清零」成了美西方和國內外別有用心之人對中共和政府抹黑攻擊的焦點問題。但近期，全國疫情形勢整體保持平穩，大上海保衛戰取得重大階段性成果，這些成效充分證明，只要算大帳、算總體帳、算長遠帳、算生命帳，進而作出對人民負責、經得起歷史檢驗的正確決策，就一定能夠取得疫情防控和經濟社會發展的雙勝利。

文中說，1953年，毛澤東在出席中央人民政府委員會第24次會議時提出為人民長遠利益的「大仁政」和為人民當前利益的「小仁政」，強調兩者必須兼顧。當前，黨中央和政府統籌疫情防控和經濟社會發展的政策舉措，就是事關全局和長遠、為著人民根本利益的「大仁政」。

與西方國家的抗疫政策不同，中國的首要考量始終是最大限度保護人民群眾的生命安全和身體健康，它引用「自然·醫學 」雜誌刊發研究報告預測，中國如果放棄「動態清零」，將在6個月內造成1億多人確診，導致160萬人死亡。「非寬大無以兼覆，非慈厚無以懷眾」，僅就挽救眾多生命這一點，堅持「動態清零」的意義就不可估量。