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全球首個沙漠鐵路環線通車 繞一圈2712公里

記者陳言喬／即時報導
全球第一個環沙漠鐵路（環新疆塔克拉瑪干沙漠）通車，16日通車的路段是和田至若羌。圖為動態檢測車通過若克雅特大橋。（取材自中國國鐵集團）
全球第一個環沙漠鐵路（環新疆塔克拉瑪干沙漠）通車，16日通車的路段是和田至若羌。圖為動態檢測車通過若克雅特大橋。（取材自中國國鐵集團）

16日上午10時53分，滿載乘客的火車從新疆和田站駛出，開往800多公里外的若羌，也代表世界首條環沙漠鐵路線通車。

新華社報導，和若鐵路16日開通運營，是中國最大沙漠塔克拉瑪干完成世界首條環沙漠鐵路線「最後一塊拼圖」，這條環沙漠鐵路線繞行一圈2712公里，可讓沿線上千萬各族群眾從中受益。

和若鐵路全長825公里，設計時速120公里，一路向東穿越沙海，延伸至甘肅、青海和西藏交界的若羌縣。它與現有格庫鐵路、南疆鐵路共同構成一條2712公里的環形鐵路，「環抱」塔克拉瑪干沙漠。

這條國家I級單線鐵路，串聯起沙漠裏的點點綠洲，結束了塔里木盆地南緣且末、民豐等5個縣和新疆生產建設兵團3個團場不通火車的歷史。

面對人跡罕至的沙漠，建設者同步推進風沙防護工程與鐵路建設，在和若鐵路沿線大量播綠，在風沙極其嚴重地段，採用以橋代路方式，建成總長近50公里的5座過沙橋，降低風沙對鐵路的威脅。

「和若鐵路再一次向世界證明，中國有信心、有能力在沙漠平穩運行鐵路。」中鐵第一勘察設計院集團有限公司和若鐵路總設計師楊寶榮說。　

民豐縣基層幹部李濤表示，「環沙漠鐵路打開人流、物流新通道，沿線豐富的物產和旅遊風光將走進更多人視野，促進新疆尤其是南疆地區經濟繁榮，和若鐵路將為尼雅遺址、安迪爾古城等地帶來更多遊客，促進當地旅遊業發展」。沿線棉花、核桃、紅棗、礦產等可通過鐵路直通運達中國各地。

千百年來，新疆地域遼闊，卻又行路艱難。近年，新疆不斷加大鐵路建設力度，一條條鐵軌不斷向沙漠、綠洲延伸。截至2021年底，新疆鐵路營運里程達8151公里。

全球第一個環沙漠鐵路（環新疆塔克拉瑪干沙漠）通車，16日通車的路段是和田至若羌。...
全球第一個環沙漠鐵路（環新疆塔克拉瑪干沙漠）通車，16日通車的路段是和田至若羌。圖為動態檢測車通過若克雅特大橋。（取材自中國國鐵集團）
全球第一個環沙漠鐵路通車，16日通車段是圖中紅線部分，自圖左的和田到圖右的若羌，...
全球第一個環沙漠鐵路通車，16日通車段是圖中紅線部分，自圖左的和田到圖右的若羌，全程825公里。（取材自中國鐵路）

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