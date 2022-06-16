我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

可口可樂賣涼茶 網友：看到售價心先涼了

中國新聞組／北京16日電
可口可樂推出的首款涼茶類飲品「夏枯草」，有網友當成火鍋標配。（取材自上海新聞廣播）
可口可樂推出的首款涼茶類飲品「夏枯草」，有網友當成火鍋標配。（取材自上海新聞廣播）

碳酸飲料業巨頭可口可樂，也開始覬覦涼茶生意。近日，可口可樂天貓官方旗艦店上線了一款名為「健康工房夏枯草植物草本飲料」（以下簡稱「夏枯草」）的涼茶產品，在業內掀起熱議。據悉，該款產品為可口可樂公司進入中國市場以來，推出的首款涼茶類飲品。

未來網報導，目前，涼茶市場有王老吉、和其正、加多寶等頭部玩家，且行業發展漸趨同質化。可口可樂這款涼茶飲品，打出「草本配方·傳統涼茶」、「無額外添加人工香料及色素」等宣傳語。該款產品是整箱（24瓶／500ml）售賣，折後價格為297元人民幣（約44.24美元），單瓶售價約為12.38元人民幣（約1.84美元），售價約為王老吉涼茶的3.15倍。

可口可樂推出的首款涼茶類飲品「夏枯草」。（未來網／電商平台截圖）
可口可樂推出的首款涼茶類飲品「夏枯草」。（未來網／電商平台截圖）

對此，有網友表示，「聽到價格心涼半截，看到名字那半截也涼了」、「看著名字＋配色，已經開始害怕了」，不少網民吐槽「一下子看成百草枯（農藥）」。

可口可樂1979年重返中國市場，並陸續推出20多個品牌、100多種飲料，早在十多年前，就盯上了涼茶這門生意。在不少業內人士看來，可口可樂眼下步入的卻是一個「人走茶涼」的涼茶市場。報告顯示，2011年到2015年，中國涼茶市場規模年均複合增速為12.34％；而在2016年以後，市場規模增速下降至個位數。2020年，因疫情衝擊春節旺季，亞洲即飲涼茶市場份額下降了27.1％。

另一方面，疊加喜茶、奈雪的茶等新式茶飲品牌的崛起，涼茶市場的空間被進一步擠壓。從市場表現來看，可口可樂首度進軍中國涼茶市場卻慘遭「滑鐵盧」，夏枯草的銷量並不可觀。截至目前，該款產品在可口可樂官方旗艦店內的月銷量僅為200＋。對比來看，王老吉天貓旗艦店內的王老吉涼茶，月銷量則高達3000＋。

食品安全科普專家王思露表示，可口可樂該款涼茶包含夏枯草、羅漢果及甘草等多種中草藥成分，總體來說，可以起到潤燥止咳、通便化痰、去火抗炎等「功效」。「但此類涼茶產品的中草藥成分在涼茶當中的含量很少，因而談不上「功效」，也不會有治病的作用。」

可口可樂 疫情

上一則

習近平、普亭再度通話 官方新聞稿各自表述有何玄機

延伸閱讀

「巴斯光年」恐無緣中國市場 只因一情節

「巴斯光年」恐無緣中國市場 只因一情節
殖利率飆升 股指續下跌

殖利率飆升 股指續下跌
股神很受傷 巴菲特的波克夏本季投資損失已650億元

股神很受傷 巴菲特的波克夏本季投資損失已650億元
可口可樂也開始賣涼茶 中國網友：聽到價格心就涼了

可口可樂也開始賣涼茶 中國網友：聽到價格心就涼了

熱門新聞

男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）

秦始皇帝陵修復出「仰臥俑」 姿勢奇特有原因

2022-06-11 14:18
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

2022-06-12 07:00
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54
中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

2022-06-10 12:19

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度