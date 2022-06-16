可口可樂賣涼茶 網友：看到售價心先涼了

可口可樂推出的首款涼茶類飲品「夏枯草」，有網友當成火鍋標配。（取材自上海新聞廣播）

碳酸飲料業巨頭可口可樂 ，也開始覬覦涼茶生意。近日，可口可樂天貓官方旗艦店上線了一款名為「健康工房夏枯草植物草本飲料」（以下簡稱「夏枯草」）的涼茶產品，在業內掀起熱議。據悉，該款產品為可口可樂公司進入中國市場以來，推出的首款涼茶類飲品。

未來網報導，目前，涼茶市場有王老吉、和其正、加多寶等頭部玩家，且行業發展漸趨同質化。可口可樂這款涼茶飲品，打出「草本配方·傳統涼茶」、「無額外添加人工香料及色素」等宣傳語。該款產品是整箱（24瓶／500ml）售賣，折後價格為297元人民幣（約44.24美元），單瓶售價約為12.38元人民幣（約1.84美元），售價約為王老吉涼茶的3.15倍。

可口可樂推出的首款涼茶類飲品「夏枯草」。（未來網／電商平台截圖）

對此，有網友表示，「聽到價格心涼半截，看到名字那半截也涼了」、「看著名字＋配色，已經開始害怕了」，不少網民吐槽「一下子看成百草枯（農藥）」。

可口可樂1979年重返中國市場，並陸續推出20多個品牌、100多種飲料，早在十多年前，就盯上了涼茶這門生意。在不少業內人士看來，可口可樂眼下步入的卻是一個「人走茶涼」的涼茶市場。報告顯示，2011年到2015年，中國涼茶市場規模年均複合增速為12.34％；而在2016年以後，市場規模增速下降至個位數。2020年，因疫情 衝擊春節旺季，亞洲即飲涼茶市場份額下降了27.1％。

另一方面，疊加喜茶、奈雪的茶等新式茶飲品牌的崛起，涼茶市場的空間被進一步擠壓。從市場表現來看，可口可樂首度進軍中國涼茶市場卻慘遭「滑鐵盧」，夏枯草的銷量並不可觀。截至目前，該款產品在可口可樂官方旗艦店內的月銷量僅為200＋。對比來看，王老吉天貓旗艦店內的王老吉涼茶，月銷量則高達3000＋。

食品安全科普專家王思露表示，可口可樂該款涼茶包含夏枯草、羅漢果及甘草等多種中草藥成分，總體來說，可以起到潤燥止咳、通便化痰、去火抗炎等「功效」。「但此類涼茶產品的中草藥成分在涼茶當中的含量很少，因而談不上「功效」，也不會有治病的作用。」