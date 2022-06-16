浙男科普教農民耕種 口訣獲3000萬點擊成流量網紅

周昌南在抖音中講解怎麼除小飛蓬雜草。（取材自錢江晚報）

從2020年春天至今，浙江小伙周昌南以「小周說農資」為名，在抖音 用線上知識傳播的方式服務新農人，目前已發布499條視頻，收穫150.2萬粉絲，僅一條簡單易懂的「農業口訣」視頻就獲得3000多萬點擊量。

錢江晚報報導，周昌南今年35歲，視頻裡，他不是出現在田梗間，就是在果園或溝渠邊，說話滔滔不絕，內容全和農資相關。

「周老師，這是什麼蟲子」、「周老師，農作物得了病能不能幫我分辨診斷一下？」在周昌南的五個抖音粉絲群裡，幾乎每天都有人在諮詢病蟲草害。

周昌南在農田裡。（取材自錢江晚報）

當前，周昌南居住在中國農業大省湖南，每兩三天要下一次鄉，到周邊的田間地頭就著雜草害蟲拍攝農業科普素材。不下鄉時，他就在線上給農民做遠程技術諮詢。

為什麼周昌南的視頻會這麼受歡迎？他總結：一是專業性強，二是了解農民的需求。

周昌南出生於浙江農村，中國農業大學的植物保護專業畢業後，在北京 的農藥企業裡做技術員七年，後來成為一名產品經理。2016年，周昌南和朋友到長沙創業專做農資貿易，但效果並不理想。2020年疫情 加劇了行業競爭，他將抖音作為新的媒介，通過線上方式傳播農業技術。

農業技術科普是當下農民的痛點之一。中國有2億農民，但全國的農產品技術推廣員卻只有幾萬人，很多農民接觸不到農業技術科普。舉個例子，蟲子年年有，很多農民卻不知道怎麼處理。

周昌南的抖音帳號@小周說農資頁面。（取材自錢江晚報）

周昌南充分調動自己的一線經驗，和農民們一起站在田間地頭。2020年10月，發布一條「做農業為什麼會賠錢」視頻後，周昌南的抖音一夜漲粉五六萬。再後來，他一個月內增長了100萬粉絲。抖音已經成為周昌南科普農資的主戰場，他樂於向農民們推介新科技。

自打走紅後，周昌南每個月能通過抖音賣貨銷售一、兩百萬的農資產品。打下農產品的價格，一直是周昌南的心願，周昌南希望為農民多做點事，這也是他實現自我價值的一種方式。