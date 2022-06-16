我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

浙男科普教農民耕種 口訣獲3000萬點擊成流量網紅

中國新聞組／杭州16日電
周昌南在抖音中講解怎麼除小飛蓬雜草。（取材自錢江晚報）
周昌南在抖音中講解怎麼除小飛蓬雜草。（取材自錢江晚報）

從2020年春天至今，浙江小伙周昌南以「小周說農資」為名，在抖音用線上知識傳播的方式服務新農人，目前已發布499條視頻，收穫150.2萬粉絲，僅一條簡單易懂的「農業口訣」視頻就獲得3000多萬點擊量。

錢江晚報報導，周昌南今年35歲，視頻裡，他不是出現在田梗間，就是在果園或溝渠邊，說話滔滔不絕，內容全和農資相關。

「周老師，這是什麼蟲子」、「周老師，農作物得了病能不能幫我分辨診斷一下？」在周昌南的五個抖音粉絲群裡，幾乎每天都有人在諮詢病蟲草害。

周昌南在農田裡。（取材自錢江晚報）
周昌南在農田裡。（取材自錢江晚報）

當前，周昌南居住在中國農業大省湖南，每兩三天要下一次鄉，到周邊的田間地頭就著雜草害蟲拍攝農業科普素材。不下鄉時，他就在線上給農民做遠程技術諮詢。

為什麼周昌南的視頻會這麼受歡迎？他總結：一是專業性強，二是了解農民的需求。

周昌南出生於浙江農村，中國農業大學的植物保護專業畢業後，在北京的農藥企業裡做技術員七年，後來成為一名產品經理。2016年，周昌南和朋友到長沙創業專做農資貿易，但效果並不理想。2020年疫情加劇了行業競爭，他將抖音作為新的媒介，通過線上方式傳播農業技術。

農業技術科普是當下農民的痛點之一。中國有2億農民，但全國的農產品技術推廣員卻只有幾萬人，很多農民接觸不到農業技術科普。舉個例子，蟲子年年有，很多農民卻不知道怎麼處理。

周昌南的抖音帳號@小周說農資頁面。（取材自錢江晚報）
周昌南的抖音帳號@小周說農資頁面。（取材自錢江晚報）
 

周昌南充分調動自己的一線經驗，和農民們一起站在田間地頭。2020年10月，發布一條「做農業為什麼會賠錢」視頻後，周昌南的抖音一夜漲粉五六萬。再後來，他一個月內增長了100萬粉絲。抖音已經成為周昌南科普農資的主戰場，他樂於向農民們推介新科技。

自打走紅後，周昌南每個月能通過抖音賣貨銷售一、兩百萬的農資產品。打下農產品的價格，一直是周昌南的心願，周昌南希望為農民多做點事，這也是他實現自我價值的一種方式。

抖音 北京 疫情

上一則

糧食反腐 儲備局長張務鋒落馬

下一則

曾比肩北上廣深…海南三亞鳳凰島「房價腰斬」破產

延伸閱讀

NBA／外型酷似湯普森 網紅曝遭勇士主場列拒絕往來戶

NBA／外型酷似湯普森 網紅曝遭勇士主場列拒絕往來戶
解鎖不需用手「讓Siri幫你」iPhone神祕功能大公開

解鎖不需用手「讓Siri幫你」iPhone神祕功能大公開
擅赴烏克蘭參戰 網紅李根大尉移送韓檢方調查

擅赴烏克蘭參戰 網紅李根大尉移送韓檢方調查
網紅砸3千元到土耳其醫美牙齒 醫警告：火雞牙已傷口腔

網紅砸3千元到土耳其醫美牙齒 醫警告：火雞牙已傷口腔

熱門新聞

男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）

秦始皇帝陵修復出「仰臥俑」 姿勢奇特有原因

2022-06-11 14:18
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

2022-06-12 07:00
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54
中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

2022-06-10 12:19

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚