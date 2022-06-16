悟空來了？煙台漁民拍到罕見「金箍棒」奇雲

山東煙台長島南隍城島漁民肖作恆拍攝的滾軸雲。（取材自齊魯晚報）

山東煙台近日出現天文奇景，漁民在海上發現被稱為「世界九大奇雲」之一、類似孫悟空金箍棒的「滾軸雲」，並將拍攝的視頻放上抖音 ，迅速在網路上火了起來，網友紛紛評論「第一次見這樣的雲，很壯觀」、「想知道形成原因」。

齊魯晚報報導，長島 南隍城島漁民肖作恆說，「當天早上五時多接近六時吧，我們在自己的海區正準備下海撈參，看見了這個雲，感覺很神奇，像金箍棒一樣，之前沒見過。」肖作恆說，當時他並不知道這就是世界九大奇雲之一的滾軸雲。

滾軸雲持續了十多分鐘的時間，肖作恆說，滾軸雲出現前雖是晴天，但是伴隨著雷電，滾軸雲出現沒多久，天色就暗了下來，海面刮起大風，浪也很大，船晃得厲害，他們便回家了。

這衝上熱榜的滾軸雲是如何形成的？煙台市氣象台首席預報員林曲鳳指出，滾軸雲的形成跟大型雷暴有關係。滾軸雲一般出現在減弱消散的雷暴雲體外圍，主要原因是高空下沉擴散的冷空氣遇到外側的暖濕氣流時，暖濕氣流被很快地抬升所造成的，高空擴散下沉的冷空氣就像一個楔子，在楔入到暖濕氣流的下方時，暖濕氣流得到抬升，冷暖空氣共同作用形成一個大型帶狀雲軸。