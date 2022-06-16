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糧食反腐 儲備局長張務鋒落馬

記者賴錦宏／綜合報導
中國國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒被查。（取材自環球時報）
中國國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒被查。（取材自環球時報）

據中央紀委國家監委網站日前披露，原國家糧食和物資儲備局原書記、局長張務鋒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，張務鋒出生於1960年10月，2017年2月任中國國家發改委黨組成員，國家糧食局黨組書記、局長，2018年3月任國家發改委黨組成員，國家糧食和物資儲備局黨組書記、局長。張務鋒最後一次出現在公開報導中，是在今年5月23日，當日，全國糧食和物資儲備科技活動周啟動儀式在北京舉行，張出席啟動儀式。

張務鋒同時為今年6月以來第4名被查的中央級管理幹部。此前3人為：廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂，上海市人民檢察院檢察長張本才，遼寧省人大常委會副主任孫國相。

所謂中央管理幹部，是日常管理以及任免的情況都由中共中組部全權負責，在中共體制裡面為金字塔最頂端的人物。

巧合的是，去年7月落馬，今年1月下旬被開除黨籍的徐鳴，正是糧食局副局長。中紀監委的公報指出，經查，徐鳴「喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠，妄議黨中央大政方針，熱衷迷信活動」；「違反中央八項規定精神，違規收受私營企業主財物，違規出入私人會所並接受宴請」；「不按規定報告個人有關事項；利用職務影響為其子經營活動謀取利益；道德敗壞」。

通報指，徐鳴為追逐個人名利多方算計，把公權力當作攫取私利的工具，大搞權力尋租，利用職務便利和影響力為他人在企業經營、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

值得一提的是，就在張務鋒被查消息公布的同日，中國官媒發文提及大國「糧」策，並提到中國國家主席習近平高度重視糧食安全問題，作出了一系列重要論述，例如今年3月6日參加全國政協十三屆五次會議農業界、社會福利和社會保障界委員聯組會時，習講到：「要未雨綢繆，始終繃緊糧食安全這根弦，始終堅持以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐。」

中共 北京 習近平

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