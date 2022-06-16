曾比肩北上廣深…海南三亞鳳凰島「房價腰斬」破產

三亞鳳凰島曾經風光無限，如今卻走向破產重整的結局。（取材自時代周報）

中國海南省三亞市的鳳凰島12年前遭遇一場「搶房颶風」，島上5棟風帆式的大樓在2010年迎來首次開盤，均價每平方公尺高達人民幣7萬元（約1萬美元）的700套公寓被搶購一空，比肩北上廣深豪宅的價格，卻絲毫沒有消滅投資客的熱情。但如今價格跌到每平方公尺人民幣3.6萬至7.8萬元，這座曾經風光無限的小島，最後甚至走向破產 重整的結局。

時代周報報導，2014年，中國交建以人民幣49.62億元的價格收購三亞鳳凰島國際郵輪 港發展有限公司（簡稱鳳凰島國際郵輪港）45%的股權。鳳凰島的官方微信公眾號顯示，鳳凰島一期工程占地548畝，規畫七大項目，即國際郵輪港、超星級酒店、國際養生度假公寓、國際遊艇會、熱帶風情商業街、度假別墅、奧運主題公園等；而二期計畫填海造地面積711畝，原本規畫的核心項目包含郵輪航站樓、進口商品直銷中心及配套設施等。

其中，國際郵輪港早在2006年11月便已通航，五棟風帆式的國際養生度假公寓也在2010年迎來首次開盤，並在2012年後陸續交付，而二期填海造地工程也在中國交建入主鳳凰島的3年後完成。

公寓入市的2010年正值海南房市的巔峰，開盤當天，比肩一線城市超級豪宅的房價 沒有澆滅炒房的狂熱，高達每平方公尺人民幣7萬元的700套公寓在開盤當天銷售一空，一個月後第二次開盤，每平方公尺售價直接跳漲人民幣1.5萬元，最貴的一套賣到每平方公尺人民幣13萬元。

相比之下，這一年，廣州新房成交價為每平方公尺人民幣1萬1623元，豪宅最高成交價格也僅是突破人民幣5萬元；北京位於王府井的霞公府也剛剛開盤，這個被稱為超級豪宅的樓盤，僅僅憑藉每平方公尺人民幣10萬元的預售價格便已問鼎京城。

然而，鳳凰島的發展遠不如開局般樂觀，隨著中國調控政策的頒布和宏觀環境的變化，2011年鳳凰島乃至整個海南房地產市場走入低谷。貝殼找房顯示，鳳凰島在售房源僅10套，價格介於每平方公尺人民幣3.6萬至7.8萬元，且價格低於5萬元的房源是主流。

三亞市的資深中介黃小貝（化名）表示，房價炒得太高，買鳳凰島的業主都虧，現在島上的二手房源少是因為買家不想掛牌，「因為買得貴，賣就要賠錢」。

房價光環逐漸褪去後，等待鳳凰島的是一場更大的風暴。2017年至2018年初，在一場中國全國性的「環保風暴」中，中央第四環境保護督察組點名批評鳳凰島，填島造成水流變化，三亞灣西部岸線遭到侵蝕，為此，鳳凰島被停工整改，並付出人民幣3700萬元生態補償資金代價。

截至去年12月31日，即將進入破產重整程序的鳳凰島國際郵輪港資產總額約為人民幣50.40億元，負債總額約為人民幣186.05億元。

來源：豫洛小陈