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「仙梅來了」浙江楊梅出口杜拜 1顆60元衝上熱搜

中國新聞組／北京17日電
中國浙江楊梅出口杜拜，當地售價高至每顆60元。圖為楊梅示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國）
中國浙江楊梅出口杜拜，當地售價高至每顆60元。圖為楊梅示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國）

進入6月，又到了吃楊梅的季節。讓人饞到流口水的楊梅，也受到了海外朋友的青睞。「中國楊梅60元一顆出口杜拜」話題日前登上熱搜。首批500公斤、價值8萬元人民幣（約1.2萬美元）的東魁楊梅日前裝車出發，將經上海浦東機場空運到阿聯酋杜拜。這是今年台州市首批出口的楊梅，當地超商售價高至每顆60元。

中國台州網報導，台州海關綜合業務三科科長陳葉表示：「採摘前，我們會提前對楊梅果採樣，對農殘等進行實驗室檢測，確保出口楊梅質量安全。採摘當天，還要對外觀品質進行檢查。快速檢驗檢疫，最大程度保障楊梅新鮮出口，讓國外消費者第一時間嚐到『仙梅』。」

來源：大象新闻

「楊梅難以長期存放，為了盡可能保證鮮度，我們凌晨3時採摘，隨後放入冷庫預冷，發貨前密封、裝箱，再裝上冷藏車運往機場。」仙居縣仙代農業開發有限公司負責人徐王成說。這批楊梅將在上海浦東機場搭上開往阿聯酋的飛機，經過8至10個小時航行，將進入超商，與當地消費者見面。

據了解，此次出口的40箱楊梅，價值1.2萬美元，折合人民幣8萬元。據了解，每箱裡有30盒，每盒有15個約25克標準的東魁楊梅。每顆售價為8至10美元，折合人民幣約60元。

東魁楊梅遲熟 減產50%

錢江晚報報導，浙江省農科院的楊梅專家稱，全省132萬畝楊梅有兩大主栽品種，53%東魁楊梅，28%荸薺種楊梅。它們去年產量64萬噸，產值達47億元。今年由於氣候原因，東魁楊梅減產，很多產區的減產量超過50%。

目前上市的是荸薺種楊梅。雖然它沒有晚熟十來天的東魁楊梅個頭大，但勝在皮實好養，並沒有因為氣候減產。據了解，去年，慈溪楊梅的產量是4萬噸。今年它的價格和去年持平。本地楊梅基本賣20到30元/斤，如果是快遞的精品楊梅，價格會賣到60元/斤。

東魁楊梅為何會減產呢？對此，浙江省農科院專家說，浙江東魁楊梅因為1到2月持續低溫寡照花芽分化緩慢；3月楊梅花期又突然遇到高溫，導致楊梅授粉率大大下降，出現減產；此外肉蔥病和裂核病的情況比較普遍。

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