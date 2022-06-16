前新疆書記陳全國 成胡春華管農業副手

前新疆 書記陳全國近日出任中央農村工作領導小組副組長，成為主管農業的中國國務院 副總理胡春華的副手。另外，多家央媒也在近期陸續換帥。

據新華社報導，關於「三農」工作的座談會14日在北京召開，陳全國以中共中央政治局委員、中央農村工作領導小組副組長出席與會，並發表講話。這是陳全國首次以新身分亮相。

官方資料顯示，陳全國現今66歲，河南 駐馬店平輿人，早年在陸軍服役，後當過工人。中國恢復高考後的1978年進入鄭州大學就讀政治經濟學，畢業後踏上從政之路，多年在河南基層工作。

陳全國先後任職於河南、河北、西藏和新疆，先後主政過兩個自治區。他最為人所知的是其「鐵腕治疆」策略，包含大興再教育營、擴大招募維穩人員，強力實施「反恐」措施等等，屢屢引發西方批評；北京則為其辯護，稱這些鐵腕手段是在打擊極端主義。

陳全國去年底卸任新疆黨委書記。2020年他遭美國以涉及嚴重侵犯新疆人權點名制裁，同時被制裁的還有多名新疆官員。

此外，另據中國政府網消息，國務院14日任命樂玉成為國家廣播電視總局副局長；任命張碧湧為科技日報社社長。而徐麟日前才被任命為國家廣播電視總局局長。

除了科技日報社之外，還有多家媒體的領導也在今年進行了調整。

2022年6月7日，國務院任命傅華為新華通訊社社長；任命呂岩松為新華通訊社總編輯，免去何平的新華通訊社社長職務；免去傅華的新華通訊社總編輯職務。

中國日報社也在近期迎來新任「一把手」。今年5月，曲瑩璞已接替周樹春擔任中國日報社社長兼總編輯職務。

今年4月，劉家偉正式接任工人日報社社長。此前，劉家偉任工人日報社黨組副書記、總編輯。卸任工人日報社社長的孫德宏已經赴南開大學任教。更早之前，今年2月，于紹良接任人民日報社總編輯。