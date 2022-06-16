嚴肅爺爺16本日記藏57年深情 女大生：可愛又浪漫

濃濃的爺爺與奶奶年輕時的照片。（取材自紫牛新聞）

四川成都一名女大學生近日在網上分享已故爺爺57年裡寫的16本日記，滿紙都是對妻兒的愛及對家鄉的思念，讓她驚呼「嚴肅的爺爺如此浪漫」。網文引發共鳴，一些網友開始紛紛整理、分享長輩的日記，表示通過這別樣的文字，又重新認識了家人。

揚子晚報報導，網名「濃濃」的女大生說，「爺爺的日記從1953年開始寫，一直持續到2010年，其中16本是關於日常生活的，看得出來，爺爺寫日記很用心」。

濃濃爺爺的日記本。（取材自紫牛新聞）

濃濃說，雖然日記中有不少錯別字，但結合爺爺的經歷，也是可以理解的。這些十分具有年代感的日記本讓濃濃認識到了另一個爺爺。「原以為爺爺很嚴肅，沒想到他在日記裡叫奶奶親愛的，記錄奶奶生病的細節，甚至寫下吃醋的心情，真是可愛又浪漫」。

報導指出，濃濃說，爺爺出生於1929年，13歲時孤身一人從湖南長沙北山老家來到四川成都，成為一名鐵路工人，在成都安家。1949年這一年，爺爺和奶奶結婚了。「沒想到爺爺是一個儀式感滿滿的人，他和我奶奶的結婚紀念日都有記錄。」濃濃說。

「吉湘，11月5日晚腰痛」……這樣的小紙條夾在日記本裡，爺爺提醒著他不要忘記愛人還在生病。濃濃說，日記本裡還夾著一些花花草草，已成為乾枯的標本。「這些花草或許是爺爺從野外摘回來送給奶奶的。他也會把自己認為珍貴、有紀念意義的東西貼在日記裡，就像是一本手帳一樣。」濃濃說，爺爺的這些舉動在她看來，可愛又深情。

濃濃爺爺保留以前的車票。（取材自紫牛新聞）

濃濃說，如今，80多歲的奶奶身體仍然硬朗，雖然年輕時的很多事都忘記了，但從沒忘記的是爺爺對她的愛。「鐵路工人工作地域比較廣，爺爺和奶奶結婚後異地而居。那時，單位還有一名同事在追求奶奶。」濃濃說，奶奶至今還記得爺爺為此吃醋的樣子。事實上，那個年代的愛情，雖歷經風雨，卻堅如磐石。

報導指出，在濃濃爺爺的日記裡，有一段記錄了「黃成1985年下學期期終考試成績」，分別錄下熱加工實習、金屬工藝學、物理實驗、理論力學等成績，並寫下：「都是令人氣憤，自己也應以不光彩對待父母的勞動……所以批評（罵他一頓）……九門功課，四門不及格太氣人了。」

濃濃說，這是爺爺記錄的濃濃爸爸上大學時的成績，有一段時間濃濃爸爸處於叛逆期，學習不太用功。濃濃爸爸的回信也是挺杠的：「我沒啥好說的……家裡人不要對我估計太低，大學是肯定得讀完的……」爺爺不僅狠狠批評了兒子一頓，還引入名人名言勸告他要上進，爺爺還給學校的院長寫了一封信，稱「以一個普通學生家長、鐵路工人身份寫的，提出我的看法、要求和態度，國家及家長所付出代價……」

濃濃說，自己也有叛逆期，不聽父母的話。可看到爺爺的日記後，她特意把這一段拿出來給爸爸看，還不忘調侃一下爸爸，「你也有這樣的日子啊！」

在濃濃的印象裡，最深刻的是爺爺49歲時回到家鄉的描寫。「爺爺離開老家很久了，在成都定居，但他依舊經常思念北山，那裡是他念念不忘的家鄉。日記看到這裡時，我哭了，爺爺文字裡盡是回鄉的快樂。」濃濃說，爺爺日記裡寫「非北山我不自由時」，內心其實很複雜，因為北山老家是爺爺一輩子的牽掛，承載了爺爺一輩子的鄉愁。