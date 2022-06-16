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中國發布「猴痘診療指南」：可通過飛沫傳播

記者賴錦宏／綜合報導

中國國家衞健委同國家中醫藥管理局日前制定並公布「猴痘診療指南（2022年版）」。指南稱，猴痘經由人與人之間主要通過密切接觸傳播，也可通過飛沫傳播，接觸被病毒汙染的物品也有可能感染。

據新華社報導，該指南介紹，猴痘是一種由猴痘病毒感染所致的人獸共患病毒性疾病，臨床上主要表現為發熱、皮疹、淋巴結腫大。主要傳染源為感染猴痘病毒的嚙齒類動物。靈長類動物（包括猴、黑猩猩、人等）感染後也可成為傳染源。

猴痘病毒如何傳播？指南指出，病毒經黏膜和破損的皮膚侵入人體。人主要通過接觸感染動物病變滲出物、血液、其他體液，或被感染動物咬傷、抓傷而感染。人與人之間主要通過密切接觸傳播，也可通過飛沫傳播，接觸被病毒汙染的物品也有可能感染，還可通過胎盤垂直傳播。尚不能排除性傳播。

感染猴痘後會出現哪些症狀？根據指南，發病早期出現寒顫、發燒，體溫多在38.5℃以上，可伴頭痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症狀。多數患者出現頸部、腋窩、腹股溝等部位淋巴結腫大。發病後一至三天出現皮疹。從發病至結痂脫落約兩至四周。部分患者可出現併發症，包括皮損部位繼發細菌感染、支氣管肺炎、腦炎、角膜感染、膿毒症等。

指南指出，猴痘為自限性疾病，大部分癒後良好。嚴重病例常見於年幼兒童、免疫功能低下人群，預後與感染的病毒分支、病毒暴露程度、以往健康狀況和併發症嚴重程度等有關。以往接種過天花疫苗者對猴痘病毒存在一定程度的交叉保護力。

指南明確，疑似病例和確診病例應安置在隔離病房。疑似病例單間隔離。患者體溫正常，臨床症狀明顯好轉，結痂脫落後可以出院。

猴痘 併發症 疫苗

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