上海一解封小區 畫隔離點布鐵絲網惹疑 「封控時可降低影響」？

最近，上海寶山區楊行鎮遠洋悅庭小區，每個樓棟門口都拉上了鐵絲網，僅留一個小門供居民通行。(取材自新聞晨報)

「6月1日之前沒見物理隔離，現在小區恢復出入卻裝上鐵絲網。」最近，上海寶山區楊行鎮遠洋悅庭小區，突然畫分20個「硬隔離點」，每個樓棟門口都拉上鐵絲網，僅留一小門通行。寶山區楊行鎮回應稱，是為了在需要封控管理時，將對居民生活影響降至最低。另外，上海美國商會15日發布報告指出，上海漫長的防疫封控措施，迫使當地四分之一美國企業削減投資 計畫。

新聞晨報報導，遠洋悅庭居委會張貼的「告居民書」顯示：「根據疫情 形勢、防控需求及本小區占地面積大，人口數量多的特點，並隨著復工復產的加快推進，人員流動頻繁，疫情反彈風險還存在，為盡量不影響大部分居民正常生活情況下，考慮人員及車輛出入，近期將對小區分四塊進行物理隔離。」

很快，居民們發現，有施工人員在樓棟門口的地面打洞，綠色的鐵絲網也陸續將樓棟圍住，每棟樓只留一個小門供居民通行。業主群裡也更新了新的畫分方案，這次不再是「分四塊隔離」，而是以樓棟為單位，分為「硬隔離點20個」。

「我們居民是非常不能理解的。」李女士說，小區6月1日恢復正常出入後，並未有任何密接或確診人員，她不明白，小區畫分「硬隔離點」的依據是什麼，「我們聯繫居委，問有沒有相關文件，但居委也拿不出。」

對此，楊行鎮相關工作人員回應稱，對小區進行區域畫分、物理隔斷，盡量畫小單元，以在疫情一旦發生需要進行封控管理時，將對居民正常生活的影響降至最低。

另據中央社報導，上海美國商會15日發布報告指出，中國上海市漫長的防疫封控措施，迫使當地四分之一美國企業削減投資計畫，且幾乎所有美企都下修營收 預測。

上海美國商會這項調查的悲觀結果，是中國控制疫情政策造成衝擊的最新例證。中國是唯一仍追求清零目標的主要經濟體，想透過封鎖和大規模檢測來消除所有疫情。上海美國商會15日發布報告顯示，他們調查的上海美國企業中，有超過90%已經下修今年營收預測。