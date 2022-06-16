中國入境鬆綁 多地隔離縮為14天 駐美使館赴中簽證開放

中國駐美國大使館公告，即日起受理赴華工作和從事經貿、科技、訪問、交流等活動的簽證申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

中國嚴格的入境防疫規定有鬆綁跡象。多地近日陸續將入境人員隔離時間從原先的21天縮短4至7天，成都昨天成為中國第一個正式宣布入境集中隔離時間縮短的省份。民航局也放寬「熔斷規則」，入境航班遭「熔斷」的機率隨之降低。另，中國駐美國大使館 13日也在網站公告，即日起受理赴華工作和從事經貿、科技、訪問、交流等活動的簽證申請。

中國多地近日陸續縮短入境人員隔離時間。中央社綜合第一財經、騰訊網等媒體報導，四川省疾控當局昨天宣布，對所有從四川口岸入境人員實行十天集中隔離。這意味著，從四川入境後實施集中隔離醫學觀察的14天縮短了4天。中國嚴格的「動態清零」新冠防疫政策，近期持續鬆綁。

此前，首都北京 市5月24日率先放寬，對目的地為北京的入境人員實施「7天集中隔離＋7天居家隔離」的「7＋7」政策。近日包括江蘇省南京市、常州市、徐州市以及湖北省武漢市入境人員的隔離時間也從原先的「14＋7」調整為「7＋7」，縮短了七天。

中國民航局增加航空公司國際航班配額後，近日也調整了「熔斷規則」，對回國航班是否被熔斷的統計日期自落地後七天調整至五天。這意味著第六天和第七天出現的陽性感染者，將不再納入航班被熔斷的依據，航班被熔斷的機率也隨之降低。民航業內人士稱，這主要是因為Omicron的潛伏期更短，國外入境集中隔離還按七天，可能增加隔離酒店傳播的風險。

中國駐美國大使館也從即日起受理赴華工作和從事經貿、科技、訪問、交流等活動的簽證申請。中國派駐多個國家的大使館近日也放寬入境檢疫要求，包括駐美國、愛爾蘭、丹麥、西班牙、泰國、孟加拉、埃及等，最明顯的變化是不再要求任何血清抗體檢測 ，同時取消對既往感染史人員肺部CT或X光的檢查。

目前，上海、遼寧瀋陽、北京等地已陸續將核酸檢測陰性證明的有效時長從48小時調整到了72小時，以減少對正常的生產生活秩序產生影響。多家中國航空公司已宣布恢復上海五條國際航線。

不過健康時報報導，一名男子因為48小時核酸檢測報告過期3分鐘而無法登機，認為東方航空四川分公司地服工作人員太過死板。東方航空要求自上海乘機前往成都除須持有48小時核酸檢測陰性證明，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。但沒有說明有效時間定標準。