姓𠅤太冷門 沒隨申碼難認證 公共場所實名制進不去

他的行駛證姓氏為手寫。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

35歲的阿明（化名）遭遇的姓氏麻煩不斷加劇，他的姓氏寫作「一點一橫，下面一個思」，𠅤(讀音席)，多數情況下無法輸入，也難以識別。

澎湃新聞報導，上海「重啟」後，阿明不能正常出入公共場所，因為姓氏生僻，無法完成實名認證，所以他一直沒有上海健康碼 「隨申碼」。他去大數據中心諮詢，去派出所改名，但由於沒有隨申碼和對應的核酸信息，他不能進門。

讀取身分證信息時，系統顯示其姓氏為亂碼，事情一度陷入僵局，於是他發朋友圈求助。

他的駕駛證姓氏為「惠」字。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

繼老人後 另一數字鴻溝

報導指出，姓名生僻字問題曾在今年兩會上被提出。「生僻字已經成為繼老年人不適應信息化系統之後的又一個『數字鴻溝』。」全國人大代表、上海市經濟和信息化委員會副主任邵志清在日常工作中發現，進入信息化時代後，一旦人的姓名中含有生僻字，就會在各種需要信息系統支持的場景下遇到麻煩——「你怎麽樣證明你是你。」

目前，公安 部門公安人口信息的專用字庫最齊全。邵志清建議，公安部會同人力資源社會保障部、中國人民銀行等相關技術規範和標準，統一建設生僻字字庫。

經多家媒體報導後，6月4日，上海市大數據中心聯繫阿明，為他處理了隨申碼問題。

報導說，阿明自述道，疫情開始之後，對實名認證要求比較高，無論何時，不管去哪個省都要有一個健康碼或者核酸紀錄，這個東西一定要實名綁定。如果說你的字（姓名）有（冷僻字）問題的話，很容易出現問題。

今年4月份之前，他在居委的幫助下，可以通過掃「健康雲」的碼做核酸。4月初，突然全部切換成隨申碼，就比較尷尬了，他的隨申碼是一直不能用的。健康碼提示他做實名認證，但填好姓名、身分證傳上去之後，下一步就說「格式錯誤」。

隨申碼可以線下認證，但是阿明在封控期間沒辦法出門。6月1日可以出門了，他開車去大數據中心，那時候上海政府已經公布進入任何公共場所需要綠碼，包括72小時核酸。他去了之後，首先他沒有隨申碼，就沒有綠碼，他跟他們解釋半天，保安不讓他進去。後來，好說歹說答應拿身分證去數字哨兵上掃一下，的確是綠碼，卻沒有一條核酸紀錄，但他其實是前一天才在小區用身分證做過核酸。

沒辦法，他開車回去，當天下午又去掃身分證做個核酸。但第二天電子哨兵還是顯示沒有核酸紀錄。他想諮詢派出所能不能改姓，卻無法進入派出所。

6月4日早上，上海大數據中心幫他從後台實名認證通過了，阿明就有隨申碼了。但是，雖然他是綠碼，也能看到他的核酸紀錄，但是裡邊的姓氏是不一樣的，有「惠」，有「旺」。

直到6月5日早上，他用隨申辦領取核酸碼，它顯示的是正常名字，檢測結果也在裡邊了。

姓氏帶來的不便是隨著年齡增加、互聯網越來越普及，手機、機票、銀行卡、保險 …樣樣都要實名認證。

他的電子戶口簿，姓氏顯示為「？」。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

陜西西家村 全都這個姓

這個姓主要分布在西北，陜西、甘肅。他是陜西渭南的，那邊有一個西家村，那裡邊人全姓這個。

後來，他去西安上大學，需要跟著學校落集體公共戶。那時候，這個字系統裡打不出，民警說，那就給你換個字吧，換成了「惠」。

很多人會留言說，你改姓不就妥了嗎？阿明說，他已經30多歲了，車、房、工作、稅、公積金、養老基金、保險，改起來會有很大的阻力、成本會更高，這次隨申碼搞定後，就沒有那麽想改姓了。