前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

曠視孫劍離世的消息震驚AI界。（取材自上游新聞）

「AI 四小龍」人工智能 企業曠視科技發訃告稱，該公司首席科學家、曠視研究院院長孫劍博士因突發疾病搶救無效，已於14日凌晨去世。年僅45歲的孫劍博士是中國著名AI科學家，曠視痛失技術領路人的消息震驚業界。

第一財經報導，曠視方面沒有披露孫劍去世的具體原因，公司表示一切以訃告內容為準，具體死亡原因還有待醫院出具進一步準確信息。

孫劍平時愛運動、騎車，他的校友和同行表示，孫劍是14日凌晨去世的，13日晚他還夜跑，但是否因運動引發死亡仍不確定。

「昨晚他跑步的時候沒事，回家後突然倒地，緊急送到醫院，沒救過來。」曠視內部人士透露。一位熟悉孫劍的業內人士認為猝死的可能性較大，「據我了解他平時沒有基礎疾病」。

年僅45歲，孫劍在人工智能領域享有很高的威望。孫劍離世的消息也震驚國內AI界。多名國內知名企業高管都與孫劍交往密切。「就在一周前，我還與他通了電話，不能接受」。前微軟 亞洲研究院副院長周明難過的說。

1976年10月出生的孫劍於2016年加入曠視科技，此前他曾在微軟亞研院工作十幾年，擔任首席研究員職務，主要研究方向是交互式計算視覺和網路計算視覺，同時對立體匹配和計算攝影也有濃厚的興趣。

此前他兩次獲CVPR最佳論文獎。 他最為人所熟知的成就，是帶領何愷明等人做出的殘差網絡ResNet。ResNet在2015年提出之後，拿下過ImageNet冠軍，並斬獲了CVPR 2016最佳論文獎。

孫劍加入曠視之後，致力於推動算法創新。他認為，最高層次的算法創新是對問題的理解以及新的看法。因為人工智能屬於跨學科的研究，以機器學習為基礎，涉及計算機視覺、語音處理等多方面問題，直到今天，人工智能的很多問題仍然不清楚。