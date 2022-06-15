外星文明？「中國天眼」再發現地球之外可疑訊號

「中國天眼」FAST（直徑500公尺的球面無線電望遠鏡），最近探測到一些可疑訊號，團隊希望能夠率先發現並確認外星文明。（新華社）

中國製造、位於貴州省黔南州的「中國天眼」無線電望遠鏡，再度傳出發現外星文明可疑訊號，目前還在進一步研究，團隊指出，希望「中國天眼」能夠率先發現跟確認外星文明的存在。

據科技日報報導，北京 師範大學天文系宇宙學與地外文明研究團組中國地外文明搜尋首席科學家張同杰教授近期透露，其團隊使用「中國天眼」發現了幾例來自地球之外可能的技術痕跡和外星文明候選信號。張同杰表示，這是幾個不同於以往的窄帶電磁信號，目前團隊正在進一步排查中。

對於「中國天眼」在搜索外星文明上的優勢，張同杰解釋，它具有更大的觀測天區、高兩倍的靈敏度和接受不同天區信號的19波束這三大優勢，之前阿雷西博無線電望遠鏡（Arecibo Radio Telescope）一直無法發現可信信號，可能就是它不具備「中國天眼」的三大優勢。在這個基礎上，北京師範大學、中科院國家天文台和美國加州大學柏克萊 分校開展三方合作，組建了外星文明搜尋研究團隊。

2018年，「中國天眼」安裝並調試專門用於外星文明搜索的後端設備，其主要作用就是從「中國天眼」浩如煙海的電磁信號中，篩選出有用的窄帶候選信號，而把天體和人工信號排除掉。2020年9月，「中國天眼」正式啟動對外星文明的搜索，搜索方式主要是共時巡天觀測和系外行星目標觀測。

此後，張同杰透露，2020年，在對「中國天眼」2019年的共時巡天觀測進行資料處理時，團隊發現了兩組外星文明可疑信號。2022年，團隊又從系外行星目標觀測資料中發現了一個可疑信號。但他強調，「可疑信號是某種射電干擾的可能性也非常大，都有待進一步證實和排除，這可能是一個漫長的過程」。

不過張同杰強調，「中國天眼」將對已經發現的可疑信號進行重複觀測，以進一步甄別並探測新的信號，「我們期待著『中國天眼』能夠率先發現和確認地外文明的存在」。