「巴斯光年」恐無緣中國市場 只因一情節

「巴斯光年」動畫電影，可能無法在中國上映。（取材自IMDb）

皮克斯動畫工作室和迪士尼 影業，為「玩具總動員」（Toy Story，又譯「反斗奇兵」）系列經典角色「巴斯光年」製作的動畫電影「巴斯光年」（Lightyear，又譯「光年正傳」），即將在香港上映，有傳因影片中有同性之吻，迪士尼公司一直無法獲得在中東和亞洲14個國家放映許可，因此似乎無法在中國上映。

來源：YouTube

綜合媒體報導，英媒6月14日引述一名「光年正傳」的製片人稱，中國當局要求對這部電影進行剪輯，但迪士尼拒絕有關要求，因此她認為這部電影不會在中國上映。

部分中東國家包括沙特阿拉伯和阿聯酋都禁止這部電影上映，原因是故事情節中包含了同性之吻，在很多中東國家，同性戀被認為是犯罪行為。

Alisha(左)是巴斯光年的好朋友，片中她與一名女性太空人結婚，相關情節可能導致「巴斯光年」無法在中國上映。（取材自IMDb）

據美媒「The Hollywood Reporter」報導，有問題的場景涉及一位名叫Alisha的太空人 和她的拍檔，影片中出現兩人用嘴唇親吻打招呼的情節。Alisha是主角巴斯光年的好朋友，片中她與一名女性太空人結婚。

「巴斯光年」製片人加林·蘇斯曼（Galyn Susman）在倫敦的電影首映會上說：「我們不會刪減任何情節，尤其是有關於愛與激勵人心的內容，這些情節向巴斯展現他所做的選擇導致他錯過什麽。」

一名在電影院 產業的消息人士說，中國對皮克斯而言，並非攸關成敗的市場。中國在其動畫片「玩具總動員4」（Toy Story 4）的全球票房中，只貢獻了3％。該片在2019年的全球票房超過10億美元。