華南洪災 廣東幼園童坐鏟車逃 惠州夫妻連車被沖走

南浦社區幼兒園師生坐鏟車轉移。(視頻截圖)

華南地區近來豪雨不斷，災情頻傳，廣西境內的西江更因水位暴漲，被列為中國今年第一號大型江河洪水 。廣東有幼兒園發生內澇，師生經鏟車分批轉運。

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綜合媒體報導，江西省12日以來，自北向南出現豪雨天氣，省內的贛州大部分地區出現大到暴雨 ，部分大暴雨，龍南、全南、瑞金等地災情較重。為此，江西省政府緊急啟動省級三級救災應急響應。

福建省官媒東南網則以「學校停課、景區關閉、交通中斷：福建持續暴雨致多地受災」為題，形容全省爆發的洪災 災情。其中，龍岩市城區多處豪雨，導致街道嚴重積水。而到13日上午為止，全省約有近6.4萬人被緊急轉移到安全地點安置。

惠州博羅暴雨疑連人帶車沖走一對夫妻。（視頻截圖）

廣東省則自5日起即連續出現大範圍的暴雨到大暴雨，被稱為「大潑水模式」。全省已啟動防汛四級應急響應。有網友爆料惠州博羅縣橫河鎮一輛車連帶車內一對夫妻被水沖走。橫河鎮派出所回應稱，車已經打撈上來了，車內人員還在搜救中。

龍仙鎮南浦社區一輛皮卡車被洪水沖入河道，車上兩人爬窗成功逃生。(視頻截圖)

廣東翁源縣八個鄉鎮不同程度受災，民房和農田被淹。龍仙鎮南浦社區一輛皮卡車被洪水沖入河道，車上兩人爬窗成功逃生。南浦社區內的馬山村、南浦中學及南浦大拇指幼兒園發生內澇，幼兒園118名師生、南浦中學300名師被沖鋒舟和鏟車分批轉運。

福建省官媒東南網則以「學校停課、景區關閉、交通中斷：福建持續暴雨致多地受災」為題，形容全省爆發的洪災災情。其中，龍岩市城區多處豪雨，導致街道嚴重積水。

至於降雨量最大的廣西壯族自治區，早在5月就出現豪雨，6月10至14日全區再度出現豪雨天氣，導致部分山區出現土石流，居民被緊急疏散。