向銀行討錢 河南存戶「被紅碼」出省就轉綠

河南多間村鎮銀行「爆雷」，存戶「獲紅碼」上訪受阻，事件影響約40萬個存戶。（取材自微博）

河南 省有民眾發現，自己沒確診但「健康碼 」卻變成紅色，只因他們是向銀行討回存款的維權存戶。有持核酸陰性報告的儲戶72小時內經歷「綠轉紅」、「紅轉綠」；有儲戶甚至只要一離開河南，紅碼就轉回綠碼。令網民批評「健康碼」竟淪為維穩工具。河南衛健委稱紅碼並非他們賦予，鄭州 便民熱線回應，是大數據信息庫出問題。

疫情爆發以來，官方以「健康碼」來管制民眾出行。綠碼可正常出行，黃碼有所限制，紅碼則不能乘坐公共交通，不能進入任何公共場合。

河南省衛健委14日稱，已接到多個「外地來豫儲戶被賦紅碼」的投訴，相關人士則表示，這不是該部門賦予相關人員的紅碼，目前正調查核實。

近期河南省爆發村鎮銀行坑殺存戶的詐騙案，存戶存款無端消失，焦慮的民眾趕往省會鄭州維權，事件影響約40萬個存戶，金額將近400億元（人民幣，下同，約59.3億美元），涉及銀行包括河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等。

家住湖南婁底的艾女士於12日搭乘高鐵到鄭州，想取回她存在河南幾家村鎮銀行的錢。艾女士到鄭州入住旅館沒多久，警察和防疫人員就前來登記個資，她如實告知自己是來取錢的，沒過多久，艾女士發現自己的健康碼變成紅色，防疫人員表示要送她去隔離。過程中，有監管人員對艾女士表明，「給你轉成綠碼，你回家等消息」。

另外一位河南省村鎮銀行的存款人，12日乘坐火車從北京張家口趕到鄭州，準備到河南某村鎮銀行商討取款事宜。當天下午他出鄭州火車站時，健康碼仍是綠碼。但傍晚用餐時健康碼突然轉紅。

其後鄭州市有關部門聯絡他，要求他返回河北或在當地強制隔離。這名存戶還接到河北家人聯繫「有急事」，他只得返家。13日他返回張家口後，健康碼變回綠碼。

家住廣東深圳的小南也是河南那幾家村鎮銀行的存戶，共存了35萬元。他近日發現自己的健康碼突然變紅，而且這個紅碼是由河南省賦予，廣東防疫部門表示沒有解除的權限。